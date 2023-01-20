Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

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İSTANBUL,(DHA) – Galatasaray, Süper Lig’in 20’nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 20’nci haftasında yarın saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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