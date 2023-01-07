Galatasaray – Antalya Toroslar Basketbol: 79-59

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İSTANBUL,(DHA) –
SALON: Başakşehir Spor Kompleksi
HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Burak Durmuş, Barış Turgut
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Azurá Stevens 20, Teaira McCowan 13, Epiphanny Prince 12, Kamile Nacickaite 10, Meltem Yıldızhan 9, Tuğçe Canıtez 8, Pelin Bilgiç 7, Merve Uygül
ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Feyonda Fitzgerald 18, Shaqwedia Wallace 16, Khaalia Hillsman 11, Helin Boybeyi 8, Melike Bakırcıoğlu 5, Yağmur Yıldız 1, Tuğçe Murat, İlknur Çınar
1’İNCİ PERİYOT: 17-20
DEVRE: 32-32
3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-50
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Antalya Toroslar Basketbol’u 79-59’luk skorla mağlup etti.
(FOTOĞRAFLI)
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