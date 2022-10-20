Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray, Süper Lig’in 11’inci haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınma ile başladı. Çalışma iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla pazar günkü Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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(FOTOĞRAFLI)