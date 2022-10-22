Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00’de Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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