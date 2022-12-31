Galata Köprüsü’nde yeni yıla balık tutarak girecekler

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Yalın Onat ERGÖR – Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)- YENİ yıla balık tutarak girmek isteyenler Galata Köprüsü’ne akın etti.

İstanbul’da yılbaşına saatler kala olta balıkçıları, Galata Köprüsü’ne geldi. Köprüde balık tutanlar yoğunluk oluşturdu. Olta atarak yeni yıla girmeyi planlayanlar yılın son saatlerinde de balık tuttu.

“YENİ YILA BURADA GİRECEĞİM”

Mustafa Aydoğdu “Çalışmadığımız için buraya geliyoruz. Evde oturacağımıza burada can sıkıntımızı gideriyoruz. Haftada 3 gün geliyorum. Yılın son gününde de geldik çünkü o işlerle pek alakam yok. Yeni yıla burada gireceğiz inşallah” dedi.

Ayhan Dalkılıç “Mevsimler iyiydi bu sene. Şu anda da balık yakaladım. Acemiyim ilk defa geldim. Balık gelirse hep geleceğim, iyi de stres atıyor. Yeni yıla çocuklarımla gireceğim, bir şeyler yakalayabilirsek çocuklarımla akşamki soframda yiyeceğim” diye konuştu.

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“2 SENEDEN BERİ KÖPRÜDE YENİ YILA GİRİYORUM”

Ali Altıntaş ise “Bizim hayatımız İstanbul, yeni bir yıla giriyoruz. Ben de yeni yıla burada balık tutarak gireceğim. Haftada 1 geliyorum. Geçen senede burada balık tutarken girmiştim. 2 seneden beri köprüde giriyorum yeni yıla” şeklinde konuştu.