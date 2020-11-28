Galata Köprüsü kısıtlama öncesi balıkçılarla doldu taştı (Havadan fotoğraflarla) 

Elif YAVUZ-Ali AKSOYER- Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) AKŞAM saat 20.00’de başlayacak olan soksğa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbullular Eminönü ve Karaköy’e akın etti. Hem balıkçılarla hem de vatandaşlarla dolup taşan Galata Köprüsü havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Eminönü ve Karaköy’de yoğunluk yaşandı. Galata Köprüsü ise hem balıkçılar hem de vatandaşlarla dolup taştı. Özellikle balıkçıların yoğun olarak bulunduğu köprü üzerinde maske kuralına uyulmadığı ve açık alanda sigara içildiği görüldü. Köprüde balık tutan vatandaşlardan biri, “İnsanlar ne kadar tedbir alırsa alsın her şey bizim elimizde. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama insanlar virüs yokmuş gibi hareket ediyor derken” bir başka balıkçı ise “Sabah saat 10.00’dan beri buradayım. Burası hep böyle kalabalık, herhangi bir uyarıda da bulunulmadı” ifadelerini kullandı.

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