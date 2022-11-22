GAGAUZ TÜRKLERİ BAŞKAN ŞİMŞEK’İ ve GÖLBAŞI’NI ZİYARET ETTİ

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Gagauzyeri Belediyeler Birliği üyeleri, Türkiye ziyaretleri kapsamında, Gagauz Kültür ve Yardımlaşma Derneği eşliğinde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile kahvaltı buluşması gerçekleştirdi.

Başkan Ramazan Şimşek’in ev sahipliğinde, Vilayetler Evi’nde düzenlenen kahvaltı buluşmasına, daha önce Moldova Cumhuriyeti’nin BM nezdindeki büyükelçiliğini de yapan, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitriy Kroytor, Gagauzyeri Belediyeler Birliği Başkanı ve Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan ve beraberindeki dokuz belediye başkanı, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitriy Kroytor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında Moldova’yı ziyaretinde stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladığını ifade ederek Gagauz Türkleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için niyetlerini belirtti. Başkan Oleg Garizan ve beraberindeki belediye başkanları kendilerini kabulü için Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

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Başkan Şimşek, geçtiğimiz haftalarda Londra’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na Ankara’dan katılan tek ilçe belediyesi olduklarının, belediye bütçesini doğru ve dengeli kullandıklarının altını çizerek yaptıkları çalışmalar, “tarım”, “sanayi”, “turizm”, “öğrenci” kenti olarak anılan Gölbaşı’nın tarihi, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, Uluslararası Bilardo Kompleksi ve diğer tesisler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Dostane bir ortamda gerçekleşen buluşma sonrası heyetle beraber Gölbaşı Belediyesi’ne geçildi. Gölbaşı’nın vizyon projesi olan Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi başta olmak üzere biten ve yapımı devam eden projeler hakkında hazırlanan videoları izleten Başkan Şimşek, ziyaretçi heyete projeler hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Göl manzarası eşliğindeki buluşmada, dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen, endemik bir tür olan Sevgi Çiçeği, göl üzerinde yapılan tekne turları ve diğer etkinliklerle ilgili aldıkları bilgilerden ötürü memnuniyetlerini ileten Gagauz Türkleri’ne Başkan Şimşek, ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Günün anısına binaen karşılıklı olarak hediyeler takdim edildi.

Başkan Şimşek, yakın zamanda açılması planlanan, oluşumu bir milyon yıl öncesine dayanan, her 10-15 günde bir yeni sarkıtlar oluşmasıyla öne çıkan Tulumtaş Mağarası’nı heyete bizzat gezdirerek bilgiler verdi. Gördükleri manzara karşısında oldukça etkilenen Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’e, verilen büyük emekler ve projeler için kolaylıklar diledi.