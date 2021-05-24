Gagasına misina dolanan martıyı balıkçılar kurtardı

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs’ın 102. Yılını ilçenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor. Atapark’ta düzenlenen törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 19 Mayıs’ın bir başlangıç olduğunu belirterek, “O’nun açtığı bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bu yoldan geri çeviremez. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü asla ama asla kaybetmeyeceğiz” dedi.