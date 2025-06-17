Ortak açıklamada, İran’ın bölgedeki istikrarsızlığa neden olduğu öne sürülerek, “İran’ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını açıkça ifade ettik” denildi. G7 liderleri ayrıca, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılıklarını yineledi.

Gazze Ateşkesi ve Sivil Hayat Vurgusu

G7 liderlerinin açıklamasında, Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanabilmesi için Gazze'de ateşkesin şart olduğu belirtilirken, özellikle sivillerin korunmasının hayati önemde olduğu ifade edildi.

“İran krizinin çözümü, Orta Doğu’daki gerginliğin azalmasına ve Gazze’de ateşkese yol açmalıdır.”

İsrail-İran Gerilimi Zirvede Gölge Bıraktı

Zirveye, artan İsrail-İran gerilimi damgasını vurdu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, bu nedenle Kanada’daki G7 Zirvesi’nden erken ayrılacağını duyurdu.

İsrail'in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği ağır saldırılarda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı'nın da olduğu çok sayıda üst düzey asker ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda 224 sivilin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

İran ise buna yanıt olarak İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi. Misillemede 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı.

Türkiye ve Dünya'dan Tepki

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, İsrail’in saldırılarını kınadı. Uluslararası toplum, gerilimin daha fazla tırmanmaması ve diyalog yollarının açık tutulması gerektiğini vurguluyor.