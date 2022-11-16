G20 Liderler Zirvesi Endonezya’da başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, ‘Gıda ve Enerji Güvenliği’ oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.