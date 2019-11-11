G. Saray’da yine seçim var!

Galatasaray’da ardı ardına yaşanan yönetimsel hareketlilikte gelinen son aşama, yeni bir seçim süreci.



Sarı Kırmızılı kulüp maddi çıkmazlarla boğuşmasının yanı sıra, çeşitli nedenlerle yapılan olağanüstü seçim süreçlerinden de geçmek zorunda kalıyor.

Bilindiği gibi 2018 yılında 20 Ocak günü, seçileceğine neredeyse banko gözüyle bakılan Dursun Özbek karşısında Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz, muhtemelen kendisinin bile inanamadığı bir zafere imza atmış ve kulübün 38. başkanı olmuştu.

Aslında bu zaferin altındaki gerçek, Dursun Özbek’in bir anlamda gücünü göstermek ve güven tazelemek adına girdiği bu olağanüstü seçimden yenik ayrılması, her ne kadar sürpriz gibi gözükse de, Galatasaray camiasının Dursun Özbek’e, gösterdiği bu gereksiz gövde gösterisi karşılığında verdiği bir cezadan başkası değildi.

Aynı Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz bu kez de 26 Mayıs 2018’de olağan seçimli kongrede karşıya geldiler ve kazanan farklı bir şekilde yine Mustafa Cengiz oldu.

Ancak işlerin beklendiği gibi gitmemesi ve başta da belirttiğim gibi, ekonomik anlamda yıllardır süregelen sıkıntılar, bu yıl Mart ayında gerçekleşen yıllık olağan mali genel kuruldaki, idari açıdan ibra edilmemek Sarı Kırmızılı kulübün yeni bir seçim kararı vermesine neden oldu.

Bu karar Mustafa Başkan’ı ciddi anlamda zor duruma düşürdü. Çünkü eğer hukuki açıdan makul ve mantıklı bir karar çıkmaması durumunda, yani ibrasızlığı ortadan kaldıracak bir durum gerçekleşmedikçe, Mustafa Cengiz’in yapılacak olan bu seçimde aday olamayacağı gerçeğiydi. Yönetim bu idari ibrasızlığa tedbir konmasını sağladı lakin karşı hamleler sonrasında bu tedbir kaldırıldı ve Galatasaray da zorunlu bir biçimde seçim kararı alma noktasına geldi.

İşte tam da bu duruma gelindiği ortamda geçtiğimiz hafta sonu mahkeme kararıyla seçimin yapılacağı ve Başkan Mustafa Cengiz’in de bu seçimde aday olabileceği deklare edildi.

Yani Galatasaray yakın dönemde yaşadığı seçim süreçlerinin bir yenisine daha hazırlanmak durumunda. Bu seçimin baş aktörleri yine mevcut başkan Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek olacaktır. Tabi önceki seçimlerde olduğu gibi, Ozan Korkut, Ali Fatinoğlu gibi isimler de bu yarışta olabilecek diğer isimler olabilir.

Sonuç itibarıyla hayli hareketli bir süreçlerden geçen Galatasaray yeni bir maceralı döneme daha yelken açıyor. Sanırım bize de, ‘Hayırlı olsun’ demekten başka bir şey kalmıyor.

Kalın sağlıcakla…