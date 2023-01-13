‘Futbolun Babaları’ projesinin fikstür çekimi milli futbolcuların katılımıyla gerçekleşti

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İSTANBUL,(DHA)- Bağcılar Belediyesi’nin 40 yaş üstü ilçe sakinlerinin diyalog ve aralarındaki dostluğun gelişmesi amacıyla hayata geçirdiği ‘Futbolun Babaları’ projesinin fikstür çekimi yapıldı. Bir ay sürecek turnuvanın fikstür çekimine; eski milli futbolculardan Saffet Akyüz, Ahmet Dursun ve Ogün Temizkanoğlu katıldı.

Turnuvanın fikstür çekimi 12 Ocak’ta Spor Spikeri Yasin Dallı’nın sunumuyla gerçekleşirken başlama ve bitiş tarihi 15 Ocak- 5 Mart olacak. Aralarında esnaf, polis ve öğretmen gibi farklı kesimlerde bulunan kişilerden oluşan toplam 24 takım, her Pazar halı sahada karşı karşıya gelecek.

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AKYÜZ: ZEVK ALARAK OYNANAN OYUN BAŞARI GETİRECEKTİR

Çekimi yapmadan önce konuşan Saffet Akyüz, “Bağcılar Belediyesi’nin babaları düşünmesi çok iyi. Burada bu akşam babalar var. Evde en çok sorunu yaşayan, anlaşılmayan kişiler babalardı. Futbolun sahada belli zorlukları var. 40 yaş üstünde daha da zorluklar, sakatlıklar olabilir. Burada hedefimiz zevk almak olsun. Oynadığımız oyunu zevk alarak yaparsak başarı mutlaka gelecektir. İnşallah sakatlanmadan güzel bir organizasyon olur. Tüm takımlara, turnuvalara başarılar diliyorum” dedi.

DURSUN: BENİ DE ÇAĞIRIRSANIZ TURNUVALARA KATILIRIM

Ahmet Dursun, “Böyle organizasyonlara katıldığımızda genellikle çocuklarımız, gençlerimiz için yapılan organizasyonlar oluyordu. Bu organizasyon ise 40 yaş üstü için değişik ve bir şey. Bu arada ben de 45’ime gireceğim. Yani katılabiliyorum. Başkanım çağırırsanız beni de katılırım” şeklinde konuştu.

Babalara ne olursa olsun birbirlerine olan saygıyı yitirmemelerini öneren Ogün Temizkanoğlu da şunları söyledi:

“Öncelikle belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Böyle organizasyonları gerçekleştirmek onca işin arasında kolay değil. Buraya gelmeden önce Yasin bana kura çekimi var dedi. Buraya gelince de organizasyonun adının ‘Futbolun Babaları’ olduğunu öğrendim. Acaba futbolun kitabını yazan babalar mı, futbolun içerisinde çocuklarına örnek olacak olan babalar mı diye düşündüm. Hepinize başarılar diliyorum.”

“SÜRPRİZ FİNALLE KARŞINIZDA OLACAĞIZ”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu akşam çok güzel bir organizasyonla Bağcılar’da oturan vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. 24 takımın müracaatını aldık. Bu akşam gruplar halinde takımların müsabakalarının başlatma startını veriyoruz. Sonrasında gruplardan çıkan ilk iki takım, 6’şarlı takımlarla olacak gruplar, çeyrek finale çıkacak. 8 takım sonrasında yarı finale çıkacak sonrası final olacak. Eğer hava durumu gibi olumsuz sebepler olmazsa turnuvayı 5 Mart’ta tamamlayacağız. Biz belediye olarak gençlere, kadınlara, engellilere her kesime hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu organizasyonla babaları da ihmal etmeyelim dedik. Onları hatırladığımızı göstermek istedik. 40 yaş üstü sınır koyduk, çünkü 40 yaş altı zaten aktif, hareketli. Bu yüzden 40 yaş üstüne de hareketlilik getirme gayreti içindeyiz. Eminim ki tribünler de dolacaktır. Çocukları, aileleri, komşuları onlara destekleyecektir. Finalde de değişik sürprizlerimiz olacak” açıklamasını yaptı.

Program sonu Özdemir tüm takımlara içinde duş jeli, şampuan ve havlu bulunan spor çantalarını hediye etti. Turnuva sonunda başarılı olan takımlara sürpriz ödüller ve Fair-Play Özel ödülü verilecek.