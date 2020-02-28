Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 24’üncü ve 25’inci hafta oynanacak 18 maçta futbolcular maça işitme engelli çocuklar ile birlikte ‘İşitme Kaybının Seni Sınırlamasına İzin Verme’ yazılı pankartlarla çıkacak. Seyircilerin de bir dakika boyunca sessizlik duruşu gerçekleştireceği maçlarda öğrenciler İstiklal Marşı’na işaret diliyle eşlik edecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyoloji Bölümü ve İstanbul Odyologlar Derneği ‘3 Mart Dünya İşitme Günü’ için yeşil sahalara iniyor. Her yıl, ‘3 Mart Dünya İşitme Günü’nde işitme sorunları ile ilgili farkındalığı arttırmak adına çalışmalar yapan İAÜ Odyoloji Bölümü ve Odyoloji Kulübü öğrencileri bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortak bir projeye imza attı. Proje kapsamında, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 24’üncü ve 25’inci Hafta’da oynanacak 18 maçta futbolcular maça ellerinde “İşitme Kaybının Seni Sınırlamasına İzin Verme – Don’t Let Hearing Loss Limit You” yazan pankartla çıkacaklar.

“500 BİN KİŞİYE ULAŞACAĞIZ”

Dünyada milyonları peşinden sürükleyen popüler şeyin futbol olduğunu ve futbolu merkezlerine bu yüzden aldıklarını dile getiren İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve İstanbul Odyologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Konukseven, “3E logolu “İşitme Kaybının Seni Sınırlamasına İzin Verme – Don’t Let Hearing Loss Limit You” yazan pankartlarla sahaya çıkacağız. Erken İşitme Taraması, Erken İşitme Cihazı, Erken İşitme ve Konuşma Rehabilitasyonu yazılı pankartlarımızla 3E farkındalığı yaratmak istiyoruz. Türkiye’de oynanacak tüm maçların toplamında 500 bin seyirci bekleniyor. 15 milyon kişi de televizyon seyircisi olacak. Büyük bir populasyonla işitme sağlığı farkındalığını oluşturacağız” dedi.

