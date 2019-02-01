Futbolda 4 Ocak’ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye’de sona erdi.

2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018’de gerçekleştirilmişti.

Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, kadrosunu 7 transferle güçlendirirken, 1 oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Galatasaray ise 7 oyuncuyla el sıkışırken, 4 futbolcusunu başka takımlara gönderdi.

Süper Lig ekiplerinin kadrolarına yaptığı takviyeler ve takımdan gönderdiği isimler şöyle;

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

TAKIMA KATILANLAR: Robinho (Demir Grup Sivasspor), Alican Özfesli (Altınordu), Demba Ba (Shanghai Greenland Shenhua), Cemali Sertel (Ekişehirspor) Serdar Taşçı (Serbest transfer) Mete Kaan Demir (Hannover 96), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Manuel da Costa (Al-Ittihad Cidde)

GALATASARAY

TAKIMA KATILANLAR: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), Marcao (Chaves), Emre Taşdemir (Bursaspor), Semih Kaya (Sparta Prag), Christian Luyindama (Standard Liege), Kostas Mitroglou (Marsilya)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Tarık Çamdal, Ozan Kabak (Stuttgart), Garry Rodrigues (Al-Ittihad Cidde), Serdar Aziz (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE

TAKIMA KATILANLAR: Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Victor Moses (Chelsea), Serdar Aziz (Galatasaray), Tolgay Arslan (Beşiktaş), Miha Zajc (Empoli)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor), Diego Reyes (Leganes), Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor), Yiğithan Güveli (Evkur Yeni Malatyaspor) Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)

BEŞİKTAŞ

TAKIMA KATILANLAR: Burak Yılmaz (Trabzonspor), Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Tolgay Arslan (Fenerbahçe), Ryan Babel (Fulham), Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor), Vagner Love (Corinthians), Pepe (Porto)

TRABZONSPOR

TAKIMA KATILANLAR: Takımın transfer yasağı bulunuyor

TAKIMDAN AYRILANLAR: Onur Recep Kıvrak (Futbolu bırakma kararı aldı), Esteban Alvarado (Liga Deportiva Alajuelense), Mustafa Akbaş (Evkur Yeni Malatyaspor), Zeki Yavru (Akhisarspor), Juraj Kucka (Parma), Burak Yılmaz (Beşiktaş)

GÖZTEPE

TAKIMA KATILANLAR: Serdar Gürler (Huesca), Lumor Agbenyenu (S.Lizbon)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Cikalleshi (Akhisarspor), Muhammed Enes (İstanbulspor) Oscar Scarione (Ankaragücü), Samed Kaya (BB Erzurumspor)

EVKUR YENİ MALATYASPOR

TAKIMA KATILANLAR:Mustafa Akbaş (Trabzonspor), Bülent Cevahit (Balıkesirspor), Yiğithan Güveli (Fenerbahçe), Barış Alıcı (Fenerbahçe’den kiralık olarak), Bifouma(Ankaragücü), Rabin Yalçın (Çaykur Rizespor), Abubakar Kamara (Fulham)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Sadık (Fenerbahçe), Khalid (Zamalek), Sulley (Boşta), Mustafa Eskihellac (Tetiş Yapı Elazığspor), Gökhan Akkan (Tetiş Yapı Elazığspor)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

TAKIMA KATILANLAR: Takımın transfer yasağı bulunuyor

TAKIMDAN AYRILANLAR: Rajko Rotman (Akhisarspor)

KASIMPAŞA

TAKIMA KATILANLAR: Haris Hajradinovic (NK Osijek), Tobias Heintz (Sarpsborg 08 FF), Simone Scuffet (Udinese’den kiralık), Azad Toptik (VfB Stuttgart), Stipe Perica (Udinese) Karim Hafez (Wadi Degla)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Samuel Eduok (Erzurumspor), Mbaye Diagne (Galatasaray)

DEMİR GRUP SİVASSPOR

TAKIMA KATILANLAR: Fousseni Diabate (Leicester City-Kiralık), Fatih Aksoy (Beşiktaş-Kiralık), Hugo Vieira (Yakohoma) Özer Hurmacı (BB Erzurumspor)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Robinho (Medipol Başakşehir), Aydın Karabulut (Ankaragücü), İlker Sayan (Boşta), Carl Medjani (Ohod Al-Medina), Gohi Cyriac (Giresun-Kiralık)

ANKARAGÜCÜ

TAKIMA KATILANLAR: Stelios Kitsiou (PAOK Saloniki), Tyler Boyd (Vit. Guimaraes), Hadi Sacko (Leeds), Michal Pazdan (Legia Varşova), Ante Kulusic (Sheriff), Aydın Karabulut (D.G. Sivasspor), Dever Orgill (Wolfsberger AC), Wilfred Moke (Atiker Konyaspor), Zaur Sadaev (Terek Grozny), Hector Canteros ( Flamengo), Oscar Scarione (Göztepe)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Lanre Kehinde (Denizlispor), Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep), Bakary Kone (Arsenal Tula), Thievy Bifouma (E.Y. Malatyaspor), Erdem Şen (Boşta), Anton Putsila (Altay), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Youness Mokhtar (Boşta), Lukasz Szukala (Boşta)

AYTEMİZ ALANYASPOR

TAKIMA KATILANLAR: Steven Caulker, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Josef Sural (Sparta Prag) Joel Obi (Chievo)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Kaan Kanak (Adana Demirspor kiralık), Barış Başdaş (Gençlerbirliği kiralık), Emre Güral (Eskişehirspor), Filipe Augusto (Benfica’ya geri döndü), Darko Lazic (Boşta) Merih Demiral (Sassuolo), Ioannis Maniatis (Boşta)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

TAKIMA KATILANLAR:Pierre Kanstrup (Aarhus GF), Rashad Muhammed (Sarsborg 08), Serkan Kurtuluş (Tetiş Yapı Elazığspor) Samuel Eduok (Kasımpaşa) Kristian Fardal Opseth (FK Bodo Glimt) Gabriel Obertan (Levski Sofia), Samed Kaya (Göztepe)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Stephan Acka (Boşta) Lennart THY (PEC Zwolle) Erhan Çelenk (Gazişehir Gaziantep), Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor), Jasmin Trtovac (Boşta), Auremir (Boşta)

ÇAYKUR RİZESPOR

TAKIMA KATILANLAR: Chidozie Awaziem (Porto), Mohamed Abarhoun (Moreirense), Dario Melnjak (NK Domzale), Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev), Okechukwu Azubuike (Pyramids FC), Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), Prejuce Nakoulma (FC Nantes), Zafer Görgen (Manisaspor)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor), Süleyman Koç (Adana Demirspor), Oleksandr Gladky (Adana Demirspor), Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor) Matic Fink (Boluspor)

AKHİSARSPOR

TAKIMA KATILANLAR: Rotman (Kayserispor), Cikalleshi (Göztepe), Edin Cocalic ( Mechelen), Zeki Yavru (Trabzonspor), Musa Nizam (Antalyaspor)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Seleznyov (Malaga) , Larsson (Aris)

ANTALYASPOR

TAKIMA KATILANLAR: Amilton (Desportivo Aves), Tarık Çamdal (Galatasaray), Fredy (Belenenses)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Maicon ( Atletico Mineiro), Musa Nizam (Akhisarspor), Danilo (Al-Wahda FC Abu Dhabi), William Vainqueur (Monaco), Abdelaziz Barrada (Gimnastic de Tarragona), Kenan Horic (Mladost Kakanj), Olcan Adın (Boşta)

BURSASPOR

TAKIMA KATILANLAR: Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü’nde kiralıktı, geri döndü), takımın transfer yasağı bulunuyor.

TAKIMDAN AYRILANLAR: Emre Taşdemir (Galatasaray), Joshua John (Kiasar) Bogdan Stancu (Gençlerbirliği)

ATİKER KONYASPOR

TAKIMA KATILANLAR: Leonard Zuta (HNK Rijeka) Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)

TAKIMDAN AYRILANLAR: Musa Araz (Afjet Afyonspor’a kiralandı), Vedat Bora (Adana Demirspor’a kiralandı), Wilfred Moke (Ankaragücü)