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Self Servis’ akaryakıt hizmeti son 3 ayda 180 bin tüketiciye ulaştı
Editör
-
26 Ekim 2019
AYTEMİZ tarafından müşterilere sunulan self servis akaryakıt hizmeti, tüketiciler tarafından sevildi. Son 3 ay içerisinde 180 binden fazla tüketici 325 bin işlem...
Ekonomi Haberleri
İkinci el otomobil satışlarında dolandırıcılık ve sahteciliğe dikkat
Editör
-
26 Ekim 2019
TÜKETİCİ Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ikinci el otomobilde özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda hem alıcı hem de satıcının dolandırılabileceğini...
Ak Parti
Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz
Editör
-
26 Ekim 2019
TEKİRDAĞ'da Sporcu Fabrikası'nın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "24 saat bu tesis sizlerin,...
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Afganistan’da barış için Taliban’ın tavizde bulunması gerekiyor
Editör
-
26 Ekim 2019
NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren toplantının sona ermesinin ardından bası toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens...
Dış Haberler
Orta Afrika ülkesi Çad’da bir Osmanlı torunu
Editör
-
26 Ekim 2019
Çad’da insani yardım faaliyetlerini yürüten Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (IDEA) Başkanı Mustafa Yıldız bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel geçmişine ilişkin...
Dış Haberler
Ukrayna’da 10 ayda 2 bin Türk vatandaşı ülkeye alınmadı
Editör
-
25 Ekim 2019
Ukrayna, sene başından bu yana 2 binden fazla Türk vatandaşının çeşitli nedenlerle ülkeye girişine izin vermedi.
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Bakan Albayrak’tan ‘Bor Karbür’ paylaşımı
Editör
-
26 Ekim 2019
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Balıkesir'de temeli atılan Bor Karbür Tesisi'ne ilişkin, "Bu yatırımla, savunma sanayii...
Ak Parti
Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz
Editör
-
26 Ekim 2019
TEKİRDAĞ'da Sporcu Fabrikası'nın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "24 saat bu tesis sizlerin,...
İYİ Parti
İYİ Parti, kuruluşunun 2’nci yılını kutladı
Editör
-
26 Ekim 2019
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 2'nci yılının kutlamalarında yaptığı konuşmada, "İlk defa sanıyorum...
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Kültür-Sanat Haberleri
Liderlerin el kitabı raflardaki yerini aldı
Editör
-
26 Ekim 2019
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Program Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Görgülü’nün...
Kültür-Sanat Haberleri
‘Pedal Döner’ büyük beğeni aldı
Editör
-
26 Ekim 2019
MERSİN'de iş insanı Sercan İngilok, ‘Pedal Döner’ adlı belgesel çalışmasıyla sanatseverlerin ve bisiklet tutkunlarının büyük beğenisini topladı. Çocukluktan itibaren...
Kültür-Sanat Haberleri
Mozart’ın 11 yaşında bestelediği eseri aynı yaşta çaldı
Editör
-
26 Ekim 2019
ADANA'da, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte sahneye çıkan İlyun Bürkev (11), Wolfgang Amadeus Mozart'ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu'ndan bir...
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Magazin Haberleri
Aslı Enver yeni sezon için kamera karşısında
Editör
-
23 Ekim 2019
Aslı Enver, DeFacto’nun 2019-2020 Kış Koleksiyonu için rol aldı. Sezonun favorisi sweatshirt’ler ve montlar için kamera karşısına geçen Enver, büyük beğeni topladı.
Magazin Haberleri
Burak Özçivit yeni sezon için objektiflerin karşısına geçti
Editör
-
17 Ekim 2019
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...
Magazin Haberleri
Aslı Enver, kadınlara sıkı durmanın sırrını verdi
Editör
-
17 Ekim 2019
Hazır giyim markası DeFacto’nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon Jean Koleksiyonu reklam filminde rol aldı. Gülümsemesi ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Enver,...
Magazin Haberleri
Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece
Editör
-
7 Ekim 2019
Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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Spor Gündemi ve Haberleri
Galatasaray HDI Sigorta – Fenerbahçe Opet: 3-1
Editör
-
26 Ekim 2019
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta evinde Fenerbahçe Opet'i 25-11, 25-18, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1...
Spor Gündemi ve Haberleri
Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü
Editör
-
26 Ekim 2019
STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Serkan Ok (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)
Spor Gündemi ve Haberleri
AX Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko: 87-74
Editör
-
26 Ekim 2019
Turkish Airlines EuroLeague 4'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu AX Olimpia Milano'ya 87-74 mağlup...
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Ak Parti
AK Parti’li Ünal: Polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor
Editör
-
26 Ekim 2019
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş 6'ncı Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin...
Video Haber
İki kişiyi yaraladı, polisten kaçarken damdan düştü
Editör
-
26 Ekim 2019
ADANA'da, tabancayla iki kişiyi yaraladığı, pompalı tüfek ile de otomobil ve ev kurşunladığı öne sürülen Rezzak G. (20), kendisini kovalayan polislerden...
Video Haber
Jeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktı
Editör
-
25 Ekim 2019
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde elektrik kesilince bir market zincirinin şubesine giren B.Ç. (33), kasa sorumlusuna bıçak çekip kasadan 510 TL gasp etti. Gaspçının...
Video Haber
Spil Dağı Milli Parkı, sonbaharda bir başka güzel
Editör
-
25 Ekim 2019
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil (Sis) Dağı Milli Parkı, sonbaharda yeşilin her tonunu barındıran güzelliklerini gözler önüne serdi.
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Öne Çıkan
Yerel Haberler
Ekonomi Haberleri
Self Servis’ akaryakıt hizmeti son 3 ayda 180 bin tüketiciye ulaştı
Editör
-
26 Ekim 2019
AYTEMİZ tarafından müşterilere sunulan self servis akaryakıt hizmeti, tüketiciler tarafından sevildi. Son 3 ay içerisinde 180 binden fazla tüketici 325 bin işlem...
Ekonomi Haberleri
İkinci el otomobil satışlarında dolandırıcılık ve sahteciliğe dikkat
Editör
-
26 Ekim 2019
TÜKETİCİ Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ikinci el otomobilde özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda hem alıcı hem de satıcının dolandırılabileceğini...
Ak Parti
Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz
Editör
-
26 Ekim 2019
TEKİRDAĞ'da Sporcu Fabrikası'nın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "24 saat bu tesis sizlerin,...
Yerel Haberler
Ekonomi
Şirket Haberleri
Dünya