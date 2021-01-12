Futbolcu ile asgari ücretliye aynı vergi oranı son buluyor mu?

Bundan önceki yazımda asgari ücreti vergi ve çalışma mevzuatları açısından değerlendirip, Devletin asgari ücretli ile milyonlarca transfer ücreti alan futbolcuyu aynı oranda vergiye tabi tuttuğunu belirtmiştim. Şimdi gelelim milyonlarca euro, dolar karşılığı transfer ücreti alan bol gelirli ünlü sporcuların vergilerine.

ON MİLYONLAR KAZANAN SPORCULARIN VERGİ ORANI…

2020 yılına kadar gelir vergisinin en alt vergi dilimi olan yüzde 15’ten başlayıp yüzde 35’e kadar çıkıyordu.

Esnaf, tüccar, kira geliri, serbest meslek erbabı; avukat doktor, mimar, mühendisleri elde ettikleri gelir üzerinden bu oranda gelirine göre yüzde 35’e oranında vergi öderdi.

Ekonominin iyice bozulma nedeniyle oran artan oranlı olarak yüzde 40’a kadar yükseltildi. Halen de uygulamaya bu şekilde devam edilmektedir.

Ya anlı şanlı futbolcularımız 2020 öncesi ve hala ne oranda vergi ödüyorlar şimdi buna bakalım.

Futbolcuların vergilemesi ülkemizde en alt düzeyde vergilendirilir. Hatta 2019 yılı öncesinde sıfır oranındaydı! İnanmayacaksınız ama öyle!

2019 yılı sonuna kadar Lig usulüne tabi sporcuların yani genellikle futbolcuların; ücret, transfer ücreti, prim veya ne adla olursa olsun yapılan ödemelerinde gelir vergisinin en düşük vergi dilimi olan yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktaydı.

Lig usulüne tabi spor dallarında;

En üst ligdekiler için %15,

En üst altı ligdekiler için %10,

Diğer liglerdekiler için %5,

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile millî sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden %5 oranlarında vergi kesintisi yapılmaktaydı.

Ödenen bu vergiler de sonradan kulüplere iade edilmekteydi.

Yani kulüplerin bir cebinde maliyeye giden vergi gerisin geri öteki cebine giriyordu.

Neye göre diyeceksiniz?

3289 sayılı Kanunun Ek 12’nci maddesi aşağıdaki bir hüküm taşıyordu. Türkiye’de faaliyette bulunan;

Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,

Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri,

Tarafından sporculara ödenen ücretlerden kesilerek ilgili vergi dairesine yatırılan gelir vergisi tutarlarının, bir teşvik unsuru olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere, ilgili işverene yani spor kulübüne ret ve iade edilmesi şeklindeydi.

ŞİMDİ NE OLDU

Bu kez 7193 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesiyle sporcunun ödediği verginin kulübüne iadesini öngören kesin hüküm kaldırılarak yeni 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe giren daha yumuşak, istek ve takdire bağlı bir düzenleme getirildi.

Yeni hükm; ‘’Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talebi, Hazine ve Maliye Bakanı’nın uygun görmesi halinde uygun görülen pay, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca aktarılır.‘’ Şekline getirildi.

Dikkat edileceği üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi, Hazine ve Maliye Bakanı’nın da takdiri ile verilecek bir pay haline getirildi.

Ayrıca verilecek bu pay, özel bir hesaba aktarılacak bu payın nerelerde kullanılacağı da açıkça belirtilecek ve belirtilen amacın dışında kullanılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak, bu stope edilen vergi mi yoksa yıllık beyanname ile beyan edilen verginin bir bölümü kulüplere iade edileceğine dair bir belirleme de yoktur.

SPORCULARIN YENİ VERGİLEME USULÜ

2007’den beri geçici maddelerle asgari ücretin altında vergilendirilen sporcular 2023 kadar geçici madde ile idare edilecek o tarihe gelince yine de eski sisiteme devam edilebilir.

Eğer yeni bir yasal değişiklik olmazsa sporcuların 01/11/2019 tarihinden önce imzalanan sözleşmeleri için eskiden olduğu gibi asgari ücretin altında vergieldirilecektir.

Sözleşmesi bu tarihten sonra imzalanalar ise 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden;

Lig usulüne tabi spor dallarında;

En üst ligdekiler için % 20,

En üst altı ligdekiler için % 10,

Diğer liglerdekiler için % 5,

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5,

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Kanunun geçici 72’nci maddesi kapsamında yapılan tevkifattan başka, ayrıca aynı Kanunun 94’ncü maddesi kapsamında tevkifat yapılmayacaktır.

1/11/2019 tarihinden sonra akdedilen tüm sporcular tarafından 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri toplamının, 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile tamamı beyan edilecek daha önce kesilip vergi dairesine yatırılan vergileri ise hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. Gelir Vergisi Kanuınu’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı 2020 yılı için 600.000 TL’dir.

TÜRKİYE SPORDA EN AZ VERGİ ALAN ÜLKE

Avrupa ülkelerinde sporcular en üst gelir diliminde vergi uygulanırken Türkiye ise şimdiye kadar en alt vergi dilimi olan yüzde 15 uygulamıştır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan vergi oranlarını da verelim. Gelişmiş Batı ülkesi İsveç’de yüzde 56,9 ‘la oranla en yüksek vergi uyguluyor. Bu ülkeyi sırasıyla yüzde 56,5 ile Portekiz, yüzde 55,6 ile Danimarka, yüzde 53,7 ile Belçika izliyor.

Futbolun anavatanı İngiltere’de profesyonel futbolcu gelirlerinden yüzde 45, Almanya’da yüzde 47,5, İtalya’da yüzde 47,9, Fransa’da ise yüzde 50,3 olarak gerçekleşiyor.

Türkiye ise batının ve Afrika’nın futbol yaşı geçmiş futbolcularına milyon Euro veya Dolarlar ödeyen vergi cennetidir.

Türkiye’den daha düşük oranda başka bir ülke var o da yüzde 10 ile Bulgaristan’dır.