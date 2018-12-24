Sihirli oyun futbol, bacasız sanayi olma özelliğini bir kenara, aynı zamanda milyonların tutkusu da.

Ancak tekdüzelik, ya da bir başka deyişle, bu güzelliğin güçler dengesi şekline dönüşmesi, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) Mart ayında yapacağı toplantıyı hayli önemli bir hale getirdi. Çünkü, bu toplantıdan futbola dair yeni ve radikal kararlar çıkması bekleniyor.

Birlik ve futbolun kural koyucuları bazı yenilikleri gündemine aldı. Topun oyunda kalma süresini artırmak adına uzatma dakikalarında oyuncu değişikliğinin yasaklanması gündemde. Premier Lig’deki oyuncu değişikliklerinin dörtte birinin uzatma dakikalarında gerçekleştiği ve genellikle zaman geçirme amaçlı olan bu duruma yasak gelmesi planlanıyor.

Düşünülen bir başka yenilik de oyuncu değişikliklerinde, artık oyundan çıkacak futbolcu teknik alandan değil kenara en yakın bölgeden çıkacak. Bu uygulama şimdiden alt yaş kategorilerinde denenmeye başlandı.

Bu öneriler Mart ayındaki yıllık genel kurul öncesi, IFAB danışma panelinde tartışılacak.

Konuya ilişkin, IFAB’ın kendi içinde, zaman geçirmeyi önlemek, oyun hızı ve süresini artırmak için, uzatmalarda oyuncu değişikliğinin önüne geçmek hayli ilgi çekici duruyor. Normalde hakemler her oyuncu değişikliği için otuz saniyelik uzatma ekliyor ancak, değişiklikler bundan çok daha uzun sürüyor.



Ayrıca, içinde bulunduğumuz 2018 – 2019 sezonunda Premier Lig’de yapılan oyuncu değişikliklerinin dörtte biri, 90. dakikadan sonra gerçekleşmiş.



IFAB’ın değerlendirmeye almayı planladığı bir diğer değişiklik te aut atışlarında oyuncuların penaltı alanında topa dokunabilmeleri. Normalde böyle bir durumda hakem oyunu tekrar başlatıyor.

Bir başka düşünce de, serbest vuruşlarda topun hareketsiz olma zorunluluğunun ortadan kalkması.



Bu arada, kural değişikliği için, dördü İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’den, diğer dördü ise FIFA’dan toplam 8 üyeden oluşan IFAB’ın bu kararları alabilmesi için en az altı oy gerekiyor.

Bakalım Mart ayındaki toplantıyı bekleyip tüm bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.