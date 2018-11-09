ANTALYA’da, futbol takımlarının 2 bin kamp yapmasının hedeflendiği kamp turizmi sezonu öncesi bakım çalışmaları titizlikle sürdürülen sahalarda, hayatlarında hiç futbol oynamayan, statta maç izlemeyen kadınlar çalışarak hem aile ekonomisine destek hem de ülke turizmine katkı sağlıyor.

Spor turizminde Türkiye’nin en önemli merkezi haline gelen Antalya’da futbol takımlarının ocak- nisan aylarında 2 bin kamp yapması hedefleniyor. Avrupa’dan Asya’ya dünyanın dört bir yanında takımların kamp yapacağı Antalya’daki sahalarda, yeni sezon öncesi bakım çalışmaları hızlandı. Aralık ayı ortasına kadar sahaların futbol oynamaya elverişli olması ve milyon dolar değerindeki futbolcuların zemin şartlarından sakatlanmaması için çim yapısı titizlikle inceleniyor. Kentteki 170 futbol sahasındaki çalışmalarda ise profesyonel çim bakım uzmanlarının yanı sıra, çoğunlukla ev kadını ya da çiftçi kadınlar görev alıyor.

TANINMAYAN KAHRAMANLAR

Yaz döneminden itibaren bakıma alınan sahalarda tohum ekimi, çim biçme sonrası ot yolma, topraktaki taşları ayıklama gibi işlemleri yürüten kadınlar, hem Antalya’nın futbol turizmindeki başarısı, hem de ülkenin tanıtımı için emek harcıyor. Belek Turizm Merkezi’ndeki sahalarda yevmiyeli çalışan kadınlar, kazandıkları günlük 70 lirayla da aile ekonomisine katkı sağlıyor. Futbol sahalarına yakın çevredeki Belek ve Serik’te yaşayan kadınlar, ev işlerinden, sera ve bahçe çalışmalarından arta kalan zamanlarda saha bakım görevlisi olarak çalışıyor.

FUTBOL SAHALARINDA KADIN ELİ

Aile içerisinde, evdeki marifeti ve titizliğiyle örnek alınan anne ve abla konumundaki kadınlar, futbol sahalarındaki görevlerine de aynı titizliği yansıtarak kamp turizmi sezonunun başarılı geçmesi için ter döküyor. Kadınlardan Gülseren Hekimoğlu, “Ülkemizin turizm geleceği için, futbolcuların sakatlanmaması için bu sahalarda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çimler arasında ufacık taş olsa bile eğilip alıyoruz. Çimlerin kumlamasını yapıyoruz, otları yoluyoruz, taş ayıklıyoruz. Hiç maç izlemedim, hiç oynamadım ama bu sahaların en güzel bakımını yapmaya çalışıyoruz. Bu sahalarda top oynayacak futbolcuların sakatlanmaması için titizlikle çalışıyoruz” dedi.

KADIN ÇALIŞANLARIN ÖNEMİ

Belek bölgesindeki sahalarda inceleme yapan Türkiye Futbol Federasyonu Bağımsız Saha Denetçisi Gökhan Şimşir de Antalya’nın dünyanın sayılı futbol kamp turizmi merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi. Futbol kamp turizminde Antalya’nın rakiplerinin İspanya ile Dubai olduğuna değinen Şimşir, kentte ocaktan nisan ayına kadar çok sayıda ülkeden takımların 2 bin civarında kamp yapmasının hedeflendiğini söyledi. Antalya’daki futbol sahalarında nisandan aralık ayına kadar bakım çalışmaları yapıldığına dikkati çeken Şimşir, “Nisan ayından sonra sahalar bakım dönemine girer. Ekim ayına kadar yazlık bakım, ekim ayından sonra da kış bakımı yaparız. Bu süreçte yevmiyeli kadın çalışanlarımız, sahalarda ot temizliği, saha düzenlemesi gibi birçok konuda bize yardımcı oluyor. Antalya’da 200’e yakın futbol sahası var. Bu tesisler kamp döneminin yanı sıra 12 ay boyunca bölge halkına çalışma imkanı sağlar. Gelen takımlar sayesinde de ülke turizmine katkı yapar” dedi.