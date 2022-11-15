FUTBOL TATİL, YÜREKLER YANGIN YERİ…

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Katar’da gerçekleşecek olan 2022 Dünya Futbol Şampiyonasının heyecanının içimizi sardığı şu sıralarda İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamayla adeta kavrulduk. Bu insanlık dışı vakada yaşamını yitiren canlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar ve bir daha böyle acı olaylar yaşamamızı diliyorum.

Evet, belirttiğim gibi Dünya Kupası nedeniyle zorunlu bir araya gidiyoruz. Oynanan 14. hafta maçlarının ardından 45 gün süreyle ligde maç yok.

Geride bıraktığımız süreçte puan cetveline baktığımızda üç büyüklerden Fenerbahçe’nin sıralamada en üstte, Galatasaray’ın 2., Beşiktaş’ın ise, 8. olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor ise, kendine 7. sırada yer bulabildi.

İlk 14 hafta özelinde tartışmasız ligin en çarpıcı performanslarının başında Adana Demirspor geliyor. Mavi Lacivertliler içeride dışarıda sergilediği performansla dikkatleri üzerinde topladı. Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor son yıllardaki başarılı çizgilerini muhafaza etti.

En son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğünde şampiyonluk mutluluğu yaşayan Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu futbol, seyir zevki açısından Sarı Lacivertli renklere gönül verenleri hayli mutlu etti.

Teknik direktör Jorge Jesus’un alışılmışın dışında bir futbol oynattığı Fenerbahçe’de, kadro derinliğinin verdiği avantaj, Portekizli hocaya geniş bir rotasyon olanağı sundu.

Fenerbahçe yalnızca Ligde değil, Avrupa’da da beklentileri fazlasıyla karşıladı. Avrupa’da çıktığı Şampiyonlar Ligi macerasında kaybettiği Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca’yla birlikte yer aldığı UEFA Ligi B Grubunu yenilgisiz ve lider olarak tamamladı.

Bu sezon Avrupa’da olmayan Beşiktaş ve Galatasaray’a baktığımızda inişli çıkışlı bir performans ortaya koyduklarını görüyoruz. Kadro kalitesi olarak rakiplerine oranla bir tık ilerde olduğunu söyleyebileceğimiz Galatasaray, Beşiktaş derbisi ve yedi gollü Başakşehir galibiyetinin de içinde olduğu son haftalardaki çıkışıyla yukarı doğru ivmelenip ikinci sıraya yerleşti. Okan Buruk hocanın öğrencilerinin çıkışının ilerleyen haftalarda devam edip etmeyeceği merak konusu. Bakalım neler olacak.

Gelelim Beşiktaş’a; Sezona Valerien Ismael’le başlayan Siyah Beyazlı takımın beklentilerin altında kalan performansı, Fransız hocanın 11. haftanın ardından ipinin çekilip, yerine Şenol Güneş’in gelmesine neden oldu.

Ligin alt sıralarında da çekişme üst seviyede. Her takım her takımdan puan alabilir durumda. Tüm bunların ışığında, bakalım verilen ara takımlar üzerinde nasıl bir etki yaratacak, bekleyip hep birlikte göreceğiz.

Kalın sağlıcakla…