Futbol Hikayeleri: Drogheda United

Sevgili okurlar, köşe yazılarımda fırsat buldukça artık enteresan ve bir o kadar güzel olan futbol öykülerini sizlerle paylaşacağım.

Drogheda United bilmiyorum, bu ismi daha önce duydunuz mu? Futbol ile ilgiliyseniz duymuş olabilirsiniz.Ya kardeşim bize ne Drogheda United’dan bize ne anlatıyorsun diyebilirsiniz! Gelin hep birlikte Drogheda United’ın bizlerle ne ilgisi var. İşte o muhteşem tarihi arkaplan.

Lozan’da Türklerle ilgili müzakereler yapılırken Yahya Kemal de orada imiş. Avrupalı bütün delege ve temsilciler Türkler aleyhimize oy verirken, sadece İrlanda temsilcisi her oylamada Türklerin lehine parmak kaldırıyormuş. Bu durum Yahya Kemal’in dikkatini çekmiş ve bir fırsatını bulup kendisine; ‘Herkes bizim aleyhimizdeyken, siz her seferinde lehimize oy kullanıyorsunuz; bunu niçin yapıyorsunuz?’ diye sormuş. İrlandalı Yahya Kemal’in yüzüne şöyle bir bakmış ve; ‘Böyle yapmaya mecburum. Benim gibi her İrlandalı da buna mecburdur. Biz bir yandan açlık ve kıtlıktan kırılıp, bir yandan salgın hastalıkla boğuşurken (1845-1849) diğer Avrupalılardan hiçbir yardım ve destek görmedik. Ama sizin Osmanlı dedeleriniz, yardım olarak hem para hem de gemiler dolusu erzak gönderdiler. O zor günlerde bize insanca, dostça uzanan eli asla unutamayız. Siz her zaman desteklenmeye lâyık bir milletsiniz; bunu çok iyi hak ediyorsunuz!’ diye cevap vermiş.1841′de İrlanda’nın nüfusu 8 milyondu. Bunun en aşağı yarısının temel gıdası patatesti. 1845′te Amerika’dan gelen zehirli bir mikroskobik mantar olan Phytophtera infestans, patates ürünün üçte birini mahvetti. 1846′da telef olan ürün oranı yüzde 80-90′a çıktı ve yaygın bir kıtlığa yol açtı. Kıtlık 1847′de zirveye ulaştı, çünkü aç halk tohumlukları da yemişti. 1848′de ithal tohumlukla yapılan üretimin yarısı gene heba oldu. 1849′dan itibaren azalmaya geçen kıtlık 1851′de sona erdi.

LOGOSU AY YILDIZ

Dönemin Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit, İrlanda’ya 10.000 sterlin yardım taahhüdünde bulunur. Ancak İngiltere kraliçesi Victoria, bizzat kendi topraklarındaki bu felakete sadece 2.000 sterlin yardımda bulunduğu için İstanbul’daki İngiliz elçisi aracılığı ile rakamın düşürülmesi talebinde bulunur. Bunun üzerine padişahın yardımı 1.000 sterline düşürülmekle birlikte 3 gemi, tahıl yüklü halde yola çıkarılır. Ne gariptir ki gemilerin boşaltılmasına İngiliz yetkililer izin vermez. Yani İngiliz hükümeti kendi hükümranlıkları altındaki topraklarda yaşayan halkın kırılmasına göz yumar. Yardım ekibi yılmamıştır, çareyi gemileri gizlice kuzeydeki Drogheda limanına boşaltmakta bulurlar. İşte o günden beri kent halkının gönlünde Osmanlı ve Türkler ayrıcalıklı yere sahiptir. 2006 Mayıs’ında şimdilerde otel olarak kullanılan eski belediye binasına törenle bir şükran plaketi asılır. Hem kentin, hem de şehrin futbol kulübünün (Drogheda United) logosu olarak ay yıldız 1845 yılından beri kullanılır.İngiltere Kraliçesi’nin kendi topraklarına dahil bir bölgeye yapılmak istenen nakdî yardımı engellemesi ve onda birine düşürmesi, ibret verici bir olaydı. Buna karşılık, Osmanlı Sultanı’nın siyasi sürtüşmeleri ve ulaşım güçlükleri de göze alarak 4.000 kilometre uzağa tahıl yüklü gemiler göndermesi, tarih sayfalarında benzerine rastlanmayacak bir yardımseverlik örneği.İrlanda’yı kasıp kavuran kıtlık döneminde, Osmanlı Devleti’nin yaptığı nakdî ve aynî yardımın hatırasına 2006 Mayıs ayında Dublin’e yetmiş mil uzaklıktaki Drogheda şehrinde tören yapılarak, o döneme ait tarihî bir binaya şükran plâketi asıldı.İrlanda asilzâdelerinin padişaha gönderdikleri ve hâlen Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde muhafaza edilen teşekkür mektubunun da şöyle deniyordu: “Aşağıda imzaları bulunan biz İrlanda asilzâdeleri, beyefendileri ve sâkinleri, Majesteleri tarafından, acı çeken, kederli İrlanda halkına gösterilen cömert hayırseverlik ve alâkaya en derin minnetlerimizi saygıyla takdim eder ve onlar adına Majesteleri tarafından İrlanda halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve acısını dindirmek üzere cömertçe yapılan bin sterlinlik bağış için teşekkürlerimizi arz ederiz.”Ayrıca Drogheda United’ın renkleri bordo – mavidir ve Trabzonspor ile kardeş kulüptür.

Ünlü yazar Simon Kuper’in “Futbol asla sadece futbol değildir” sözleriyle yazımı noktalıyorum.