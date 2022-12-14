Futbol Ekonomi Raporu EkoLig’in verilerine göre pandeminin izleri siliniyor

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Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) – Türk futbolunun gelirlerinin ve ekonomik görünümünün incelendiği Futbol Ekonomi Raporu EkoLig’in 7’nci sayısı açıklandı. Maç günü gelirlerini yaklaşık 600 milyon TL’ye yükselten Süper Lig kulüpleri taraftar sayısının artışıyla birlikte pandeminin izlerini silmeye başladı.

Aktif Bank’ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştığı, Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek futbol ekonomisi raporu EkoLig’in yeni sayısı Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve E-Kent Genel Müdürü Atıl Aykar’ın ev sahipliğinde Fişekhane’de yapılan organizasyonla basına açıklandı. Dünya ve Türkiye’deki futbol ekonomisinin fotoğrafını çeken rapora göre, Süper Lig kulüpleri maç günü gelirlerini yaklaşık 600 milyon TL’ye yükseltti. Ayşegül Adaca yaptığı açıklamada Süper Lig kulüplerinin maç günü gelirlerini artırdığını belirterek, “Avrupa’nın en önemli beş ligi futbol ekonomisinin lokomotifi olurken, Süper Lig de Covid-19 pandemisinin etkilerini hızla üzerinden atıyor. Süper Lig kulüplerimiz 2019-20 sezonuna göre maç günü gelirlerini yüzde 10 oranında artırıp yaklaşık 600 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. Özellikle bu sezon taraftarların stadyumlara dönmesi ve seyirci oranının maç başı yaklaşık 13 bin seviyesine yaklaşması Süper Lig’in yükselişini kanıtlıyor” dedi.

DÖRT BÜYÜK TAKIMIN GELİRLERİ YÜZDE 117 ARTTI

EkoLig raporunda yer alan bilgilere göre, dört büyük takım 2020-2021 sezonuna göre 2021-2022 sezonunda lisanslı ürün satış, isim hakkı, sponsorluk, reklam ve maç hasılatları, kombine kart, loca gelirlerini yüzde 117 oranında artırmayı başardı. 2020-2021 sezonunda 1 milyar 272 milyon 474 bin TL gelir elde eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda 2 milyar 759 milyon 341 bin TL geliri kasasına koymayı başardı.

YAYIN GELİRİNDE ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Süper Lig’de 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında yayın gelirlerinde 3’üncü sırada yer alan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda 239,2 milyon TL’lik geliriyle ilk sıraya yerleşti. Şampiyonluk payının yanına, ligi 2’nci sırada bitirmesiyle birlikte performans gelirini de ekleyen sarı-lacivertliler, yayın gelirlerinde en çok kaynağı sağlayan kulüp oldu. Şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda nokta koyan Trabzonspor, yayın gelirlerinde ise 2’nci basamakta kaldı. Performans gelirleri, şampiyonluk payı ve katılım payı dahil olmak üzere bordo-mavililer, geçen sezon yayın gelirlerinden 202 milyon TL’yi kasasına koymayı başardı.

YENİ SEZONDA GALATASARAY TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Pandemi sonrasında yüzde 100 kapasiteyle oynanmaya başlanan 2022-2023 sezonunda Galatasaray’ı taraftarları yalnız bırakmadı. Sezona önemli transferlerle başlayan Sarı-kırmızılılar, ligde 14 hafta geride kalırken iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 45 bin 921 kişilik ortalama yakaladı. Galatasaray’ı 40 bin 23 taraftar ortalamasıyla Fenerbahçe izlerken, teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş 35 bin 189 ortalama ile 3’üncü basamakta kaldı. Son şampiyon Trabzonspor ise 26 bin 706 taraftara maçlarını oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Sunumdan detaylar

– Açıklamalar

– İstatistiki raporlardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)