Fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kol saati, cüzdan ve hesap makinesi çıktı

Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’un Palandöken ilçesinde, siyah renkli bir araçtan bırakıldığı iddia edilen çanta, tedirginliğe neden oldu. Bomba uzmanının fünyeyle patlattığı çantadan kol saati, cüzdan ve hesap makinesi çıktı.

Olay, Müftü Solakzade Mahallesi 87. Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinin yakınına bırakılan çantayı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, caddeyi trafiğe kapatıp çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çağrılan bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetiyle çantayı inceledikten sonra fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Çantadan çok sayıda saat, cüzdan ve hesap makinesi gibi ürünler çıktı. Çantanın sahibi ise bulunamadı.

Yakınlarının, çantayı siyah renkli araçtakiler tarafından bırakıldığını gördüğünü söyleyen Feramuz Aydın, “Bizim çocuklar İstanbul’a gidiyorlardı. Onlar sabah yola çıkarken görmüşler. Çantayı siyah bir otomobil bırakıp gitmiş. İçinden hesap makinesi, saat ve cüzdan gibi şeyler çıkmış” dedi.

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