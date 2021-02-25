Fünye ile patlatılan poşetten çöp çıktı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, cadde üzerindeki çöp kutusu yanına bırakılan poşet paniğine neden oldu. Polisin, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra fünye ile patlattığı poşetten çöp çıktı.

Kentin en işlek caddesi Gazipaşa’da çöp kutusu yanına bırakılan siyah poşeti görenler, durumdan şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bölgeye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyip fünye ile poşeti patlattı. Poşetten çöp çıktı. Bu sırada şerit arkasında toplanan kalabalık cep telefonlarıyla polisin çalışmasını görüntülemeye çalıştı. Polis, kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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