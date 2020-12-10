Fulya ile katili eski eşi, olaydan önce birlikte çay içmiş

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ilçesinde, Fulya Öztürk’ün (35) dün birlikte yaşadığı eski eşi Hasan Ozan Baştosun tarafından çalıştığı pastanede öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Baştosun’un, Fulya Öztürk’ün iş yerine olay günü iki kez geldiği, ikilinin çay içtiği ve tartışmanın bu sırada çıktığı öğrenildi. Öztürk’ün çalıştığı pastanenin sahibi Murat Akan, “Bir bağrışma olduktan hemen sonra silah sesi duyulmuş. Geldiğimde Fulya kanlar içinde yerdeydi” dedi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Fulya Öztürk pastanede çalışırken yanına boşandığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Bir süre sonra Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Hasan Ozan Baştosun tabancayla, Fulya Öztürk’e ateş etti. Öztürk vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun Fulya Öztürk’ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olay ardından Hasan Ozan Baştosun’un yakalanması için çalışma başlattı.

KISKANÇLIK CİNAYETİ İDDİASI

Baştosun, bir süre sonra polise gidip teslim oldu. ‘Kasten yaralama’ ve ‘uyuşturucu bulundurmak’ suçlarından sabıka kaydı olan Baştosun’un, polisteki ilk ifadesinde, Fulya Öztürk’ü, çalıştığı pastaneden bir kişi ile mesajlaştığını görünce kıskandığı için öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

OLAY GÜNÜ İKİ KEZ GELMİŞ

Bu arada Baştosun’un, olay günü iki kez Fulya Öztürk’ün çalıştığı pastaneye geldiği ortaya çıktı. Dün saat 11.00 sıralarında otomobiliyle pastanenin önüne gelen Hasan Ozan Baştosun’un araçtan inmeden Öztürk ile konuşup ayrıldığı, ancak öğle saatlerinde bir kez daha geldiği tespit edildi. Öztürk’ün öğle yemeğinin ardından çay içerken gelen Baştosun’a da çay ikram ettiği, ikilinin daha sonra imalathane bölümüne geçtiği ve tartışmanın burada çıktığı bildirildi.

1 YIL ÖNCE BARIŞMIŞLAR

Öztürk’ün boşanmış olmalarına rağmen, kendisinden ısrarla özür dileyen Baştosun’a 1 yıl önce ikinci bir şans verdiği, ve ikilinin yeniden birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

‘FULYA KANLAR İÇİNDEYDİ’

Öztürk’ün vurulduğu pastanenin sahibi Murat Akan, olayın kendilerini hem çok etkilediğini hem de çok üzdüğünü söyledi. Akan, şöyle konuştu:

“Olaydan hemen sonra pastaneye geldim. Geldiğimde Fulya kanlar içinde yerdeydi. İlk müdahaleyi de kendimiz yaptık ancak kurtaramadı. Bize yansıyan bir sorunu hiç yoktu. Baştosun da zaman zaman mesai bitiminde almaya geliyordu. İş yerine sıkıntılarını yansıtmazdı. Beraber çay içmişler. Pandemi nedeniyle içeride oturmak yasak olduğu için imalathane bölümüne geçip, birlikte çay içmişler. Zaten o saatte iki kişi çalışıyorlardı. Bir bağrışma olduktan hemen sonra silah sesi duyulmuş. Kardeşim hemen imalathaneye yönelmiş ancak Hasan Ozan Baştosun silahı ona doğrultarak içeri girmesine izin vermemiş. Ardından bir el daha ateş edip gitmiş. Fulya, 5 ay önce bizimle çalışmaya başlamıştı. Oldukça pozitif bir insandı. Bugüne kadar hiçbir arkadaşıyla da bir tartışması olmadı. Oldukça da çalışkandı. Biz de çok etkilendik. Üzgünüm. Artık kadın cinayetleri sona ersin.”

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