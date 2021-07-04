Fuhuştan 3 yıl hapisle aranan kadın saklandığı evde yakalandı

Ne kadar derin diye düşündüm, sözcükleri aklım almadı.Söz yerini bulmadı deseniz de karşınızdaki kişi sizin sözünüzü, anladığı yere koyduysa sorun hallolmuş demektir. Yani konu kapanmış demektir. Sığdır artık konuya bağlı her şey.