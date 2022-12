- Reklam -

Fuat Oktay’dan, ‘6 yaşındaki çocuğa istismar’ davasıyla ilgili muhalefet ve kamuoyuna uyarı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin “Kardeşimizin bundan sonra da bir hayatı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Özellikle resimlerinin kamuoyu nezdinde paylaşılmaması içinde bulunduğu durumun yaralarını sarması açısından son derece önemlidir. Çocuğun ikincil örselenmesinin önüne geçmek için, yaşadığı travmanın atlatılabilmesi için; öncelikli olarak muhalefete bu mağduriyetlerin bir siyasi şov malzemesi olmadığını hatırlatırım” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçe sunumunu yaptı. Oktay, Türkiye’nin şu anda birinci gündem maddesinin, ‘çocuk istismarı’ olduğunu kaydederek, 6 yaşında babası tarafından evlendirildiği iddia edilen olayla ilgili, “Gündemimizin en başında tüm Türkiye’nin içini yakan çocuk istismarı vakası yer alıyor. Bahsi geçen olayla ilgili öncelikle bir baba sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak şunu söylemek isterim; taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

‘TEPKİSİZ KALACAK DEĞİLİZ, KALMADIK DA ZATEN’

Oktay, AK Parti iktidarlarının, hak ihlallerine karşı duran kadrolar olduklarını belirten şöyle dedi:

“Biz ki dünyadaki adaletsizliklere, eşitsizliklere, hak ihlallerine karşı duran; haklının hakkını aldığı bir dünya için mücadele eden kadrolarız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa dünya sussa biz susmayız. Siyasi geçmişimiz, bu duruşumuzun örnekleri ile doludur. Bir vatandaşımızın, hele ki bir çocuğumuzun temel hakları söz konusu olduğunda elbette tepkisiz kalacak değiliz, kalmadık da zaten. Aile Bakanlığımız bu durumun ihbarı ile birlikte, bu kızımızı hemen koruma altına alarak can güvenliğini temin etmiş, ardından da psikososyal desteklerle verilmesi gereken ilk acil hizmetleri ve devamındaki rehabilitasyon çalışmalarını sürdürmüştür.”

‘OLAYIN SİYASİ MALZEME YAPILMASINA KARŞIYIZ’

Fuat Oktay, kamuoyu ve muhalefet partilerine konuyla ilgili uyarılarda bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kızımızın koruma altına alınmasını takip eden dönemde ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan da derhal soruşturma başlatılmıştır ve hali hazırda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam etmektedir. Olay yargının tasarrufundadır. Artık bize düşen bağımsız Türk mahkemelerinin işini yapmalarına müsaade etmek ve hukuki süreci yakından takip etmektir. İsnat edilen suç sabit görüldüğünde, suçluların tümünün en ağır cezayı alacaklarına inancımız tamdır. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine inanıyoruz. Çocuğa yönelik, kadına yönelik istismarın nasıl karşısındaysak bu gibi toplum vicdanını kanatan olayların siyasi malzeme yapılmasına da karşıyız.”

‘MAĞDURLAR, SİYASETİN APARATI DEĞİLDİR’

Oktay, mağdurun bundan sonra da bir hayatı olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Mağdurlar, siyasetin aparatı değildir. Elbette gündeme gelen travmaya tepki son derece doğaldır ve desteklenmelidir. Ancak bu kardeşimizin bundan sonra da bir hayatı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Özellikle resimlerinin kamuoyu nezdinde paylaşılmaması içinde bulunduğu durumun yaralarını sarması açısından son derece önemlidir. Çocuğun ikincil örselenmesinin önüne geçmek için, yaşadığı travmanın atlatılabilmesi için; öncelikli olarak muhalefete bu mağduriyetlerin bir siyasi şov malzemesi olmadığını hatırlatırım. Adil yargılamanın sonucunu beklemeden tarafları yaftalamak, toplumda ayrışma oluşturmak topluma da hiçbir siyasi partiye de çıkar sağlamaz. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellenmek suretiyle yapılmaya çalışılanı görüyoruz.”

’28 ŞUBAT SÜRECİNE BENZER BİR OYUNUN BAŞLATILMASI GİRİŞİMLERİNE ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ’

Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Adalet Bakanlığı’na yaptığı yürüyüşün ardından, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı, Aslı Baykal’ın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı hatırlatarak, “Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu ve 6’lı masaya Sayın Aslı Baykal’ın dün paylaştığı mesajlarını özellikle hatırlatmak isterim. 28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız” dedi.

Muhalefet partilerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerine Fuat Oktay, “Muhalefet olarak ağzınıza dolamışsınız bir sistem de sistem. İşinize gelmedi mi hemen konfor alanınızdan hükümet sistemine çamur atmaya başlıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızı hadsizce hedef alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN KAYBEDEDECEK BİR DAKİKASI BİLE YOKTUR’

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin “Türkiye’nin kaybedecek bir dakikası bile yoktu. Köhnemiş zihniyetler, prangalar, vesayet ve vesayetçiler uzun yıllar boyunca memleketimizde bir çivi bile çakılsa kendi akıllarınca engellemeye çalıştılar. İçeride ve dışarıda hiziplenmiş terör grupları ve bunların siyasi, askeri, bürokratik, iş dünyasındaki uzantıları, sivil toplum kuruluşlarındaki bağlantıları adeta Türkiye’yi yıllarca paçasından aşağı çekmeye çalışmış, alacağı en ufak mesafeyi bile hazmedememiştir. Her yıl burada anlattık, anlatıyoruz; bununla da yetinmiyor sistemin tüm avantajlarını gündelik hayatınızda tüm vatandaşlarımızla birlikte her biriniz yaşıyorsunuz ama size nafile” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığı ve denetim mekanizmalarının işlediğini belirten Oktay, “Uygulamada yasama, yürütme ve yargının kendi alanına yoğunlaşması sağlanmıştır. Gücün erklerden birinde toplanması hem sistemin yapısı gereği hem de uygulamada mümkün değildir. Ne tek adamlık ne yasama hegemonyası ne de yargı vesayeti söz konusu olamaz. Yargı organlarımız tarafsız ve bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor” diye konuştu.

‘Tek adam’ eleştirilerine yanıt veren Oktay, “Tek adam diye hesap sorulamayan o eski dönemleri bir gün eleştirdiniz mi? Eleştiremezsiniz. Çünkü ‘tek parti dönemi’ ve 1980’lerden sonra hakim olan vesayet sisteminin, tek adamlığın ta kendisidir CHP zihniyeti” dedi.

‘GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN TAHAYYÜL ÇİZGİSİNİ DEVAM ETTİREN DE BİZLERİZ’

Oktay, konuşması sırasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne eleştiride bulunan CHP’li milletvekillerine yönelik şu sözleri söyledi:

“Hani lafa gelince Atatürkçüsünüz ya; hep söylüyoruz Gazi Mustafa Kemal’in tahayyül çizgisini devam ettiren de bizleriz. Cumhur İttifakı kadrolarına devlet adamlığından ahkam kesenler, önce bir dönüp birlikte yol yürüdüklerine baksın, sonra konuşsunlar. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihatını biz zaten şiar edinmişiz. Bizim rehberimiz şanlı ecdadımız; sizin gibi Mr. Rifkin değil. Onu siz Genel Başkanınıza tavsiye edeceksiniz.” Oktay, “Sistemin sağladığı avantajlarla 2023’e her alanda daha da gelişmiş bir şekilde ulaşacak ve ‘Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞI ELEŞTİRİLERİ

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen uçaklara yönelik eleştirilere ise “Yine ‘Cumhurbaşkanının uçağının kaç kanadı var’ diye benzerine hiçbir ülkenin muhalefetinde rastlayamayacağımız tarzda soru önergeleri aldık. Cumhurbaşkanlığının kaç uçağı olduğu, bunların hangi görevlerde kullanıldığı açıkça ortadadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı uçak sayısını daha önce açıkladık. Uçakların kanatlarını da siz sayın. O kadar matematiğiniz vardır herhalde” ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, havayolu ile ilgili verileri de paylaşarak şöyle dedi:

“Türkiye’de havayolu sektör cirosu 2002 yılında 3,6 milyar lira iken, 2022 Haziran itibari ile 272,59 milyar liraya ulaşmıştır. Havayolu sektörü istihdamı 2022 Haziran itibariyle 253 bin 885’e yükselmiştir. Bulunduğu coğrafya itibariyle insan ve yük taşımacılığının en yoğun olduğu hatların merkezinde yer alan ülkemizi potansiyeline yakışır bir havayolu altyapısına da kavuşturmuş durumdayız. Havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye çıkardık. Halen inşası devam edenlerle havalimanı sayımız önümüzdeki dönemde 62’ye ulaşmış olacak. Yurt dışı uçuşlarımızın sayısını 50 ülke ve 60 noktadan, 126 ülke ve 329 noktaya yükselttik.”

‘YİNE GÖZÜMÜZ YÜKSEKLERDE’

Oktay, hükümet olarak hedeflerinin yüksek olduğunu kaydederek, “Hani şarkıda diyor ya ‘yine gözümüz yükseklerde’ diye. Türkiye için bizim gözümüz hep yükseklerde. Havacılık sektörü için çok önemli olan kompozit malzemelerinin imalatı için yaklaşık 1000 kişinin görev aldığı kompozit imalat tesisimizi bu yıl içinde ülkemize kazandırdık” açıklamasında bulundu.

‘YENİ TİP JET SAVAŞ UÇAĞIMIZ GELİYOR’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni ve başlayacak projelere ilişkin de şunları söyledi:

“Ummanlara hükmeden, tarihlere şan veren Barbaroslar gibi; Albatros, Salvo, Marlin, Sancar, Ulak ve Mir projeleriyle insansız deniz araçlarımız geliyor. Bütçesini görüştüğümüz 2023 yılı savunma sanayiinde yeni bir milat olacak; TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; ANKA-3 MİUS. ANKA-3, jet motoru ve hızıyla; yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızılelma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak.”

Pilot tankların üretiminin 2023 Mayıs ayına kadar tamamlanması, 2023 yılı boyunca atışlı test faaliyetleri ve kalifikasyon çalışmaları icra edilerek seri üretim süreci başlanılmasının öngörüldüğünü kaydeden Oktay, “Diğer taraftan, Milli Güç Grubu Geliştirilmesi (BATU) Projesi kapsamında ALTAY Tankı Güç Grubu ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla giderilmesine yönelik faaliyetler sürdürülmekte olup, kalifikasyon sonrası ilgili alt sistemlere ALTAY tankı konfigürasyonunda yer verilecektir” ifadelerini kullandı.

‘CHP’NİN TEKNOLOJİDEN ANLADIĞI ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA’

CHP’li yöneticiler ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine konuşmasında yanıt veren Oktay, “Kılıçdaroğlu, diyor ya ‘millet teknoloji görsün.’ CHP’nin teknolojiden anladığı çevrimiçi görüntülü konuşma. O da hologramlı, üç boyutlu konuşma gibi bir şey de değil düz ekrana yansıtılmış. Gençler; görün bunların vizyonu bu. Bunu EBA ile e-okulda bizim çocuklarımız yıllardır kullanıyor, CHP antik çağda mı yaşıyor? Karşımızda öyle geri kalmış bir muhalefet var ki ilerleme mevsiminde kış uykusuna yatmış bir daha uyanmamış gibisiniz” diyerek karşılık verdi.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye’nin, terörle mücadelesinin en üst seviyede devam ettiğini kaydeden Fuat Oktay, “Ülkemize karşıt odaklar, FETÖ ve PKK gibi maşaların lobileri üzerinden Türkiye’ye dair yalanları özellikle servis etmekte. Yine DEAŞ’a karşı bizzat sahada mücadele edip irade gösteren tek ülke olmamıza rağmen, aksi yönde algılar oluşturuluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “PKK’sı, YPG’si, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C’si; hepsi biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin soluğu enselerindedir. İşte bu, Milli İstihbarat Teşkilatımızın başarısıdır. Adı ne olursa olsun güvenliğimizi ve toplum huzurunu tehdit eden terörle; FETÖ, DHKP-C, PKK/YPG her türlü eli kanlı örgütle mücadelemizi sürdürüyoruz. FETÖ’nün siyasi ayağından söz edenler oldu; FETÖ ile kol kola olan sizsiniz. FETÖ’cülere sahip çıkan sizsiniz. Biz o hainlere dünyanın her yerini dar ediyoruz” diye konuştu.

FUAT OKTAY SORULARI YANITLADI

TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı ve Bağlı Kuruluşların 2023 Yılı Bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile CHP’liler arasında sözlü tartışma çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fuat Oktay’ın sık sık CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yaptığı eleştirilere tepki göstererek, “Yalnız şunu da söyleyeyim; eleştirilere cevap verebilir, bize eleştiri de yöneltebilir ama ukala bir üslupla bir atanmışın Parlamentoya ayar verme hakkı yok” dedi.

Sık sık konuşmasının kesilmesine tepki gösteren Fuat Oktay ise “Sözünü aynen iade ediyorum, sözünü aynen kendisine iade ediyorum, seviyesine de düşmeyeceğim. Sen kompleksinle baş başa kal, kompleksinizle baş başa kalın; biz yolumuza devam ediyoruz” diyerek karşılık verdi.

‘FETÖ İLE KOL KOLA OLAN SİZSİNİZ’

Oktay konuşmasını sürdürerek, “Ülkemize karşıt odaklar, FETÖ ve PKK gibi maşaların lobileri üzerinden Türkiye’ye dair yalanları özellikle servis etmekte. DEAŞ’a karşı bizzat sahada mücadele edip irade gösteren tek ülke olmamıza rağmen aksi yönde algılar oluşturulmaktadır. FETÖ’nün siyasi ayağından söz edenler oldu. FETÖ ile kol kola olan sizsiniz, Zaten milletimiz de bunların kim olduğunu çok net olarak biliyor” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li milletvekillerinin, “FETÖ’nün siyasi ayağı şu an kürsüde” sözleri üzerine Fuat Oktay, “Siz, ancak terör örgütünün sözcülüğünü yaparsınız, onu üstlenebilirsiniz; Kürt kardeşlerimizi temsil edemezsiniz” diye karışlık verdi. Oktay’ın, bu sözleri CHP ve HDP’li milletvekillerinin tepkisini çekti.

Oktay’ın sunumunun ardından, söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Fuat Bey Türk Telekom’da görev yapmış, ne olmuş? 6,5 milyara Hariri’ye Telekom satılmış; 4,7 milyarını da bizim kamu bankalarımız Hariri’ye kredi vermiş; Hariri devletin bu cebinden almış, bu cebine koymuş; sonra arsaları, malları satıp gitmiş. 4,7 milyar bunların verdiği parayı millet ödemiş. Milletin cebindeki kör kuruşu Hariri’ye peşkeş çekmişsin, senin idare ettiğin devletten ne hayır gelir” dedi.

Altay’ın bu sözleri, AK Partil’i milletvekillerinin tepkisini çekti. Altay ile AK Parti’li milletvekilleri arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı.

Engin Altay konuşmasının devamında, “Amerika’dan, İngiltere’den iktidar arayanlara bir şey diyelim mi ortak? Amerika’dan, İngiltere’den iktidar arayanlara ‘namert’ diyelim mi mesela. Peki, şimdi şunu merak ediyorum; ‘Sayın Erdoğan AK Parti’yi kurduktan altı ay sonra Amerika’ya koşa koşa niye gitti, 8 Şubat’ta? Kiminle görüştü, New York’ta kiminle görüştü, Washington’da kiminle görüştü?’ Bay Kemal gitti, ‘Bilim, teknoloji için gittim.’ dedi, kiminle görüştüğünü Türkiye’ye açıkladı” dedi.

TARTIŞMALAR DEVAM ETTİ

Engin Altay’ın sözlerine, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Hamburgerden başka bir şey yok aklımızda bizim şu an” derken, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy da, “Milletvekillerini de o oluşturacakmış, milletvekili listesi yapacakmış Rifkin” diye karşılık verdi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Oktay, Türk Telekom ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere, “Hiç kimsenin şeref ve onurunu siyasi, politik polemik oluşturmak üzere yaptığınız bir itibar suikastına kurban edemezsiniz. Dediğim gibi, her yerde, bulunduğum her yerde aldığım kararlar hukukun ve yasaların denetimine açıktır ve her şekilde kontrol edilebilir” yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI MAAŞI: 66 BİN 445 TL

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı maaşına ilişkin milletvekillerinin sorularına şöyle yanıt verdi:

“Cumhurbaşkanımızın maaşına bağlı olarak önceki cumhurbaşkanları, Meclis başkanları, emekli milletvekillerinin ödenekleri belirlenmekteyken 7417 sayılı Kanun’la emekli Meclis başkanları ve emekli milletvekillerinin maaşlarının Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilişkisi kesildiği tarihten itibaren 2022 yılı ikinci yarısı ve 2023 yılı ödeneklerinde bir artışa gidilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı bütçesinde net maaşı da sadece 66 bin 445 TL’dir. Bu tarihten itibaren de Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmamıştır.”

Oktay, milletvekillerinin, Milli Güvenlik Kurulu’nun bütçesiyle ilgili sorusuna, “MGK bütçesiyle alakalı, niye arttığıyla alakalı sorular vardı. Buradaki artışın başlangıç ödeneği, ek bütçe dahil 73 milyon 2022 yılında. 2023 yılı 114 milyon 297 bin. Dolayısıyla, bütçenin yüzde 73,65’i personel gideri, yüzde 8,38’i cari giderler, yüzde 1,70’i cari transferlerden, yüzde 16,28’i de sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Bir de 25 milyar dolar olduğuyla ilgili bir ifade kullanıldı, zaten herhangi bir kurumumuzun bütçesinin dolarla ifade edilmesi de mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

ORMAN YANGINLARI

Fuat Oktay, ‘orman yangınları’ ve ‘Savunma Sanayii Başkanlığına aktarılan paralar ne oldu?’ şeklindeki sorulara ve eleştirilere, “Savunma Sanayii Başkanlığınca orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerinde kullanılması maksadıyla 35 adedi hafif sınıf, 10 adet ağır sınıf ve 10 adedi gece de görev yapabilen olmak üzere toplamda 55 adet helikopter; 14 adet küçük tanker uçağı, 1 adet büyük tanker uçağı, 4 adet amfibik uçak olmak üzere toplam 19 adet de uçak 2022-2024 yılları arasını kapsayacak şekilde üç sene için, yine 6 adet İHA da bir yıllığına kiralanmıştır. Bu çerçevede, bugüne kadar yangınla mücadelede kullanılan helikopter, uçak ve İHA sayısı açısından en yüksek seviyeye erişilmiş ve söz konusu bu araçlarla 2022 yangın sezonu boyunca da başarılı bir şekilde yangınlara müdahalede bulunulmuştur” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 Yılı bütçesi kabul edildi.

MADDELERE GEÇİLDİ

Genel Kurul’da, TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların bütçe görüşmeleri tamamlanmış oldu. Genel Kurul’da maddelerin görüşmelerine başlandı. Hükümet adına bugünkü oturuma Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü:

– Fuat Oktay’ın konuşması

– Soru-cevap

– Muhalefet milletvekilleri ile yaşanan tartışmalar

Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

