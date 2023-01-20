Fuat Oktay: Basiretsizler savunma tarihine geçen milli şirketlerimize dil uzatıyorlar

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Melihcan ÇALIŞKAN – Boğaçhan ÖZER / İSTANBUL, (DHA) – CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Mezunlar Forumu ödül töreninde konuştu. Oktay, “Hayatlarında bir kağıt uçak katlayıp uçuramamış basiretsizler, tasarımıyla üretimiyle savunma tarihine geçen milli şirketlerimize dil uzatıyorlar. Türkiye’nin başarılarından kıvanç duymak da bir nasip işidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Türkiye Mezunlar Forumu’ ödül törenine katılarak, konuşma gerçekleştirdi.

‘ANA DİLİ GİBİ TÜRKÇE KONUŞAN MEZUNLARI GÖRDÜĞÜMDE GURUR DUYUYORUM’

Uluslararası öğrenci programlarının kültürel, akademik gelişme ve kalkınmayı destekleyen çok boyutlu projeler olduğunu vurgulayan Oktay, “Ülkeler arası öğrenci hareketliliği; hem yükseköğretimde bir rekabet unsuru hem de uluslararası alanda kamu diplomasisini etkileyen yumuşak güç unsurudur. Devletler, akademik alanda markalaşma, dünyaya açılma ve ülke imajı gibi hususlarda misafir öğrencilerin rolünü özellikle göz önünde bulundurmalıdır. Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde, Türkiye olarak biz de cihanşümul bilim anlayışımızı dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizle zenginleştiriyoruz. Yurt dışından ülkemize gelen misafir öğrencileri ve akademisyenleri, Anadolu irfanı ile tanıştırıyor, bütünleştiriyoruz. Türkçe gibi birleştirici bir gücümüz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm gönül coğrafyamızı bağrına basan Türkiye’miz var. Yurtdışı ziyaretlerimde ana dili gibi Türkçe konuşan Türkiye mezunları ile karşılaştığımda gurur duyuyorum. Bugün, Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Tumurbaatar Ayursaıkhan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Somali Milli Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur gibi Türkiye mezunları, göğsümüzü kabartmaktadır. Türkiye Mezunları Forumu kapsamında ödüle layık görülen; ‘Akademik ve Bilimsel Çalışmalar’ alanında Prof. Dr. Reza Farshbaf Pourabad, ‘Ekonomi ve Girişimcilik’ alanında Darkhanbaatar Chimedtseren, ‘Gazetecilik ve Medya’ alanında Eran Haspi, ‘Kültür ve Sanat’ alanında Sayın Dr. Wasamon Sanasen ve Türkoloji alanında markalaşarak Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Sayın Nimetullah Hafız, Türkiye mezunları ailesinin örnek isimleridir” şeklinde konuştu.

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TASARIMIYLA ÜRETİMİYLE SAVUNMA TARİHİNE GEÇEN MİLLİ ŞİRKETLERİMİZE DİL UZATIYORLAR

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ülkemizi ulaştırmak istediğimiz hedeflerle ilerledik” ifadesini kullanan Oktay, “Sadece doğup büyüdüğünüz ülkelerle ilişkilerimize, yaşadığınız bölgelerle olan etkileşimimize dahi baktığınızda Türkiye’nin kat ettiği mesafeyi görebilirsiniz. Yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemiz, sanayi üretimimiz, orman varlığımız, ihracat ve turizm rakamlarımız artmaya devam ediyor. Milli Uzay Program’ından, Türkiye’nin Otomobili TOGG’a, KIZILELMA’dan Milli Muharip Uçak projesine yüksek teknolojili üretim kapasitemizi de artırıyoruz. Tabii biz Türkiye olarak prangalarımızı kırdıkça, içeriden ve dışarıdan haset lobilerinin dillerinden akan iftiraları, çekememezliği de görüyoruz. Hayatlarında bir kağıt uçak katlayıp uçuramamış basiretsizler, tasarımıyla üretimiyle savunma tarihine geçen milli şirketlerimize dil uzatıyorlar. Bunların karın ağrısı, BAYKAR’ın yaptığı uçağın bir parçası kadar yerli ve milli olamayışlarındandır. Türkiye’nin başarılarından kıvanç duymak da bir nasip işidir” dedi.

Fuat Oktay konuşmasının öncesinde Prof. Dr. Nimetullah Hafız’a Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü takdim etti. Ödül takdim edilen Hafız, kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Tören konuşması sonrasında Fuat Oktay alandan ayrıldı. Türkiye’deki eğitim kurumlarından mezun olmuş dünyanın birçok farklı ülkesinden davetlinin katıldığı organizasyon da ödül töreniyle birlikte sona erdi. (DHA)

(FOTOĞRAF)