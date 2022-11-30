Frutti Extra Bursaspor – U-BT Cluj Napoca: 95-80

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Marcin Kowalski (Polonya), Alberto Beana (İspanya)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 21, Onuralp Bitim 26, Auguste 10, Dudzinski 6, Clemmons 16, Yiğitcan Saybir 3, Enes Taşkıran, Ömer Utku Al 11, Ahmet Düverioğlu 2

U-BT CLUJ-NAPOCA: Guzman 16, Gordic 13, Bircevic 4, Cate 16, Meindl 12, Sanders, Kuti, Stipanovic 8, Richard 11

1’İNCİ PERİYOT: 24-19

İLK YARI: 42-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-55

5 FAUL: 32.24 Cate (U-BT Cluj-Napoca), 38.54 Auguste, 39.13 Ahmet Düverioğlu (Bursaspor)

Frutti Extra Bursaspor Eurocup A Grubu 6’ncı hafta karşılaşmasında, sahasında Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca’yı 95-80 mağlup etti.

Maça iki takımın da dengeli oyunuyla başlandı ve 2’nci dakika 8-8’lik eşitlikle geçildi. Özellikle Needham ile dış atışlarda isabetli yüzde yakalayan Bursaspor, ilk çeyreği 24-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe etkili oyunuyla başlayan konuk ekip U-BT Cluj-Napoca,özellikle Cate ile skor üretti ve 15’inci dakika konuk takımın 31-30’luk üstünlüğüyle geçildi. İki takımın da dengeli oyununu sürdürdüğü ikinci çeyrek 42-42’lik eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte etkili olan taraf Bursaspor, Needham ve Onuralp Bitim’in yüksek yüzdeli atışlarıyla 25’inci dakikada skoru 50-44’e getirdi. Bu çeyrekte seyircisinin de desteğiyle parkede etkili oyununu sürdüren Bursaspor, son periyoda 67-55 önde gitti.

Son çeyrekte Richard’ın sayılarıyla etkili olan U-BT Cluj-Napoca, 35’inci dakikada skoru 75-69’a getirip, farkı 6 sayıya indirdi. Seyirci desteğiyle ritim yakalayan ev sahibi ekip, 38’inci dakikada skoru 82-69’a getirerek, farkı 13’e çıkardı. Kalan dakikalarda etkili oyununu sürdüren Bursaspor, maçtan 95-80 galip ayrıldı.(DHA)

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