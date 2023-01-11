Frutti Extra Bursaspor – Cedevita Olimpija: 111-93

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Dragan Parobic (Sırbistan)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 13, Auguste 7, Onuralp Bitim 20, Dudzinski 18, Clemmons 19, Yiğitcan Saybir 11, Enes Taşkıran 18, Ömer Utku Al 5

CEDEVİTA OLİMPİJA: Ferrell 23, Radovic 4, Adams 20, Alibegovic 17, Omic 10, Rebec 1, Jeremic, Muric 15, Gnjidic 3, Omic 10

1’İNCİ PERİYOT: 30-15

DEVRE: 55-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-64

DİSKALİFİYE: 34.16 Jurica Golemac (Cedevita Olimpija)

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Basketbol 7Days Avrupa Kupası’nın 10’uncu haftasında A Grubu’nda Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı Slovenya’nın Cedevita Olimpija takımını 111-93 yendi.

Maça etkili başlayan Frutti Extra Bursaspor, Dudzinski, Onuralp Bitim ve Clemmons’un yüksek yüzdeli atışlarıyla ilk çeyreği 30-15 önde bitirdi. İkinci çeyreğe iyi oyunla başlayan Cedevita Olimpija, Omic ve Ferrell’den bulduğu sayılarla 16’ncı dakikada skoru 40-34’e getirerek, farkı 6’ya indirdi. Seyircisinin desteğiyle maça yeniden ağırlığını koyan ev sahibi ekip, Onuralp Bitim ile Dudzinski’nin etkili oyunuyla soyunma odasına 55-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, 23’üncü dakikada skoru 65-43’e getirip, farkı 12 sayıya yükseltti. Sert savunmasıyla Cedevita Olimpija’nın rahat skor üretmesine engel olan Frutti Extra Bursaspor, üçüncü çeyreği 80-64 önde tamamladı.

Seyircinin desteğiyle son çeyrekte tempoyu arttıran Frutti Extra Bursaspor, dış atışlar ve boyalı alandan bulduğu yüksek yüzdeli atışlarla maçtan 111-93 galip ayrıldı.

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