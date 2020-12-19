Frigler’in ölülerinin küllerini koydukları oyuklar bulundu

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde metruk bir binanın temizliği sırasında Friglerin, ölülerini yaktıktan sonra küllerini bıraktıkları oyuklar ortaya çıkartıldı.

Ayazini’ni turizme kazandırma çalışmaları Afyonkarahisar Valiliği’nin öncülüğünde devam ederken yeni bölümlere rastlandı. Eski ve kullanılmayan bir binada yapılan temizlik çalışmaları sırasında birden fazla oyuklar bulundu. Oyukları, Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini bırakmak için kullandıkları bildirildi. Sosyal medya hesabından bulunan oyukların fotoğrafını paylaşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Arkadaşlarımız Ayazini köyünde var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar esnasında, metruk binaların temizliği ile beraber daha önce göremediğimiz yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte bugün ortaya çıkardıkları eser: Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini koydukları yer” diyerek konuyu paylaştı.

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