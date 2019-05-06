20.6 C
Ankara
6 Mayıs 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri 'Frida' balesi, son kez sahnelendi
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nce (MDOB) her temsili kapalı gişe sahnelenen, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, 2 perdelik'Frida' balesi, bu sezon son kez sahnelendi.
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nce (MDOB) her temsili kapalı gişe sahnelenen, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, 2 perdelik 'Frida' balesi, bu sezon son kez sahnelendi.
Kültür-Sanat Haberleri

‘Frida’ balesi, son kez sahnelendi

Editör Editör

-

8
0

Mersin Devlet Opera ve Balesi’nce (MDOB) her temsili kapalı gişe sahnelenen, Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatından kesitler sunulan, 2 perdelik ‘Frida’ balesi, bu sezon son kez sahnelendi.

Kültür Merkezi Sahnesi’nde sahnelenen eserin orkestra şefliğini Burak Şatana yaparken, müziğine A.Maquez, J. P. Moncayo, C.A. Akın imza attı. Koreografisini ve rejisörlüğünü Özgür Adam İnanç’ın yaptığı eseri, dramaturg Füsun Ataman Berke kaleme alırken, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımını Tarı Deniz üstlendi. Eserde Tutku Barın Tümen, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Ketevan Chkhikvadze, Miray Boyacıoğlu, B. Hasan Akyol, İsmail Şereflioğlu ve Yusuf Afacan rol aldı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikHıdırellez, Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı
Sonraki İçerikElektrik hattından daha hızlı WiFi
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.

MegaCortex adlı yeni bir fidye yazılımı tehlike saçıyor

Editör -
Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.
Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

Telefonunuz güneş battığı anda kararacak

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Rusya’da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” dedi.

İsrailli Bakan: Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Kültür-Sanat Haberleri

Hıdırellez, Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı

Editör -
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen şenlikte, dilek ağacına dilekler asıldı, şarkılar söylendi, Hıdırellez Ateşi yakıldı.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Nuh Tepesi’ne Tribeca Film Festivali’nde 2 ödül

Editör -
Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in bulunduğu ‘Nuh Tepesi’ filmi New York'ta Tribeca Film Festivali’nde iki ödülün sahibi oldu
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Türkiye, adab-ı muaşerete ihtiyaç duyuyor

Editör -
Birlikte yaşamanın inceliklerini kapsayan adab-ı muaşeret kuralları, İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yeniden gün yüzüne çıkarıldı.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor

Editör -
Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1873 yılında Türkiye'den yurt dışına kaçırılan Troya Hazineleri, bugün Rusya’da bulunan Puşkin Müzesi’nde sergileniyor.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71