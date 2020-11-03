Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1)

Yazar
-
0
5

Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)- TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında freni patlayan kamyon karşı yönden gelen 7 araca çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen kamyon, freninin boşalmasıyla karşı yönden gelen 7 araca çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.   

FOTOĞRAFLI
 

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri