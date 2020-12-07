Freni boşalan vincin çarptığı otomobildeki anne ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı

Tayfur KARA/19 MAYIS(Samsun), (DHA) – SAMSUN’da freni boşalan vincin iki otomobile çarptığı kazada Fatma ve oğlu Serkan Çay hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Çetirlipınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. idaresindeki 55 K 5087 plakalı vincin freni boşaldı. Vinç, karşı istikametten gelen Serkan Çay yönetimindeki 55 PF 472 plakalı otomobil ile Z.G. yönetimindeki 57 AY 367 plakalı otomobile çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobillede bulunan sürücü Serkan Çay ve annesi Fatma Çay olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü Z.G. ise sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Servis’ine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vinç sürücüsü E.Ç., 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekiymesinin ardından yeniden açıldı.

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