Freni boşalan otobüs, park halindeki araçlara ve apartmana çarptı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da içinde yolcu bulunmayan otobüs, freninin boşalması sonucu park halindeki 6 araca ve apartmana çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Gönye Sokak’ta meydana geldi. Yokuş aşağı inen Bülent Günday yönetimindeki 03 AEK 557 plakalı otobüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp park halindeki 6 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın duvarına çarparak durabildi. Büyük korku yaşayan apartmanda oturanlar, panik içinde dışarı çıktı. Kazada yaralanan olmazken, otobüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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