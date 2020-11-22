Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı: 1 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesinde freni boşalan kamyonetin iki ayrı kavşakta, ışıklarda bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Dinar ilçe merkezindeki hastane kavşağı park kahvesi mevkisinde Hasan Elbasan (21) yönetimindeki pekmez bidonları yüklü 20 NF 349 plakalı kamyonet, freni boşalınca önce kavşaktaki ışıklarda bekleyen Emrah Ayyıldız’ın (38) kullandığı 20 AEH 066 plakalı otomobile, ardından da 500 metre ilerdeki diğer kavşaktaki ışıklarda bekleyen Ruhi Erol’un kullandığı 35 HEP 97 plakalı otomobile çarptı. Bir süre daha ilerleyen kamyonet, Başmakçı kavşağı yakınlarında kendiliğinden durdu. Kazada otomobilde bulunan Ruhi Erol yaralandı.

HASTANEDE KALBİ DURDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ruhi Erol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi duran Erol doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Erol, Isparta’daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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