Freni boşalan kamyon devrildi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde kabzası çeşitli nedenlerle telef olan hayvanların boynuzlarından yapılan paslanmaz avcı bıçakları, kentin yanı sıra Türkiye’nin her yerinden talep görüyor. 80 yıllık geçmişe sahip yöreye özgü bıçağın, markalaşıp, dünyaya tanıtılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.