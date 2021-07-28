Fraport TAV Antalyaspor – Ümraniyespor: 1-1

Daha sık yetişkinlerde ortaya çıkan Kovid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen ‘Uzamış Kovid’ tablosunun çocuklarda da görüldüğünü belirten Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara, “İngiltere’deki bir çalışmada 2-11 yaş arası çocukların yüzde 12,9’u, 12-16 yaş arası çocukların ise yüzde 14,5’inde enfeksiyondan sonraki 5’inci haftada şikayetlerin hâlâ devam ettiği gözlemlenmiştir. Özellikle altta yatan alerjik ya da kronik akciğer hastalığı gibi yatkınlığı olan çocuklarda Kovid-19 enfeksiyonu sonrası 3 aya kadar uzayabilen öksürük gözlenmektedir” dedi.