Fraport TAV Antalyaspor – Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)

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Gürer: Yargıtay kararına rağmen taşeron işçilere tebligat dağıttırılıyor
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta yap işlet otoyollardaki hızlı geçiş sisteminden (HGS) kaynaklanan cezalar olmak üzere trafik cezalarının büyük ölçüde arttığını söyledi.
Zor, ancak imkansız değil!
Bildiğimiz gibi A Milli Takımımız, Katar’da gerçekleşecek Dünya Futbol Şampiyonası’na katılmak için çok zorlu bir yolu aşmak zorunda. Play-off kurasında ilk engelin Portekiz olduğu, bu yolda, Portekiz’i devirmemiz halinde de, İtalya – Kuzey Makedonya kapışmasının kazananıyla, muhtemelen de İtalya ile oynayacağız.
Bitkisel hayattan sahneye uzanan yaşam hikayesi
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