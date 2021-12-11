Fraport TAV Antalyaspor – Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)

Bildiğimiz gibi A Milli Takımımız, Katar’da gerçekleşecek Dünya Futbol Şampiyonası’na katılmak için çok zorlu bir yolu aşmak zorunda. Play-off kurasında ilk engelin Portekiz olduğu, bu yolda, Portekiz’i devirmemiz halinde de, İtalya – Kuzey Makedonya kapışmasının kazananıyla, muhtemelen de İtalya ile oynayacağız.