Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de 26’ncı haftanın kapanış karşılaşması sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Tamer Tuna, Türkiye’de olağanüstü bir durum yaşandığını belirterek, liglerde oynanan maçlarda seyircilerin önemine dikkat çekti. Takım ruhunun kaynağının taraftar olduğuna vurgu yapan Tamer Tuna, “Futbolun güzelliği taraftar. Onları hissedememek çok kötü” dedi.

Futbolun temaslı bir oyun olduğuna işaret eden Tamer Tuna, “Takımda aynı dile konuşmadığımız çok oyuncu var. 6 farklı dil konuşuluyor. Biz de oyuncularımıza diyalog ve temas halindeyiz. Güvenin sağlık anlamında kaybedildiği bir dönem yaşıyoruz. Bu konuda devletimin, özellikle Sağlık Bakanımızın açıklamaları bize güven veriyor. Hiçbir canın kaybedilmemesi, yabancı oyuncularımıza çok güvenli bir ülkede olduklarını söylememiz önemli” diye konuştu.