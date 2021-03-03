Fransa’dan ‘normalleşme’ açıklaması

Fransa, (DHA)- Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkenin koronavirüsün (kovid-19) nedeniyle kritik bir dönemde olduğunun altını çizerek, Nisan ayının ortalarında normalleşme sürecinin başlayabileceğini duyurdu.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarda normalleşmeye yönelik planlamaların yapıldığını açıkladı. Attal, “Yine zor günlerle karşı karşıya kalacağız, doğru, ancak aylar sonra ilk defa daha normal yaşam koşullarına dönüş yaklaşıyor. Bunun Nisan ortasından itibaren gerçekleşmesini umuyoruz. Buna hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yakında ülkenin temkinli şekilde yeniden açılması için önerilerimizi sunmamızı istedi” dedi.

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