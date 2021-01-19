Fransa’daki Versay Sarayı beyaz örtüyle kaplandı

Fransa, (DHA)- Fransa’nın başkenti Paris ve çevresine mevsimin ilk karı yağarken, ülkedeki sembol yerlerden biri olan Versay Sarayı’nın beyaz esarete büründüğü anlar kameraya yansıdı.

Fransa’nın başkenti Paris ve çevresine mevsimin ilk karı yağdı. Başkent Paris yakınında bulunan Versay şehrindeki Versay Sarayı karla kaplandı. Sarayın beyaz örtüyle kaplandığı o anlar dronla görüntülendi. Beyaza bürünen kentte, bazı Parisliler fotoğraf çektirmek için saraya akın etti. Fransa Meteoroloji İdaresi başkent ve tüm Ile-de-France’ın da içinde bulunduğu 32 bölgede kar ve buzlanma nedeniyle turuncu alarm seviyesi ilan etmişt.