Fransa’da lise öğrencileri eylemde

Fransa, (DHA) Fransa’nın başkenti Paris’te, hükümetin eğitim politikalarını, Covid-19 önlemlerini ve kantin koşullarını protesto eden lise öğrencileri ile polis arasında arbede yaşandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir grup lise öğrencisi sokaklara döküldü. Protestocu öğrenciler, hükümetin eğitim politikalarından, koronavirüse karşı alınan yetersiz önlemlere ve karantina uygulamasına rağmen okulların açık kalmasına tepki gösterdi. Dün başlayan protestolarda eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Müdahelede zorlanan polis protestocuları püskürtmek için zaman zaman kalkan, plastik mermi ve biber gazı kullandı.

KOLEJ KAPISINA “GREVDE” PANKARTI

Liseli protestocular, Paris’in merkezindeki Lycee Koleji’nin girişine erişimi engellemek için çöp konteyner ve alışveriş arabalarını kullandı. Göstereciler, kolejin zemin katındaki penceresine “grevde” yazan bir pankart astı.