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      Güncel Haberler

      İstanbul’da deprem olasılığı yüzde 60

      Editör -
      Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür, "İstanbul Depremi’nin bir gün olacağını biliyoruz ama dünkü depreme öncü demek doğru değil. Hesaplamalara göre İstanbul’da deprem olasılığı yüzde 60" dedi.
      Dış Haberler
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      Fransa’da çatıda görüntülenen panter

      Editör -
      Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici...
      Kültür-Sanat Haberleri

      Side Dünya Müzikleri Festivali ve Iyeoka konseri

      Editör -
      Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Side Dünya Müzikleri Festivali etkinliğinde, ABD'li şarkıcı Iyeoka konser verdi.
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      Fransa’da çatıda görüntülenen panter

      Editör -
      Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici...
      Teknoloji Haberleri

      Boston Dynamics’in “Spot”u işe başlıyor

      Editör -
      Yeni çıkan sürüm ile onlarca robot gerçek hayatta çalışmaya başlıyacak! Boston Dynamics, ilk robotunu sokağa çıkardı.
      CHP

      CHP’li Özkoç: Yargı paketinin sunulacağı ilk yer TBMM’dir

      Editör -
      Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç , AK Parti tarafından kendilerine sunulan yargı paketiyle ilgili değerlendirdi.
      Dış Haberler

      Londra’da şiddetli yağış sonrası istasyonlar

      Editör -
      İngiltere’nin başkenti Londra’da gece saatlerinde başlayan yağış sonrası şehrin birçok yerini su bastı.
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