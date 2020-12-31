Fransa, yılbaşı partilerini durdurmak için 100 bin polisi seferber etti

Fransa, (DHA) – Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede bugün saat 20.00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 100 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

Bakan Gerald Darmanin, izinsiz etkinliklerin denetleneceğini ve ülkenin çeşitli noktalarında kimlik kontrollerinin yapılacağını açıkladı. Hükümetin açıkladığı kurallara uymayanlar için sert cezalar söz konusu olacak. Ayrıca Bakan Darmanin, valilerden mümkün olduğunca “taşınabilir akaryakıt satışının” veya “paket alkol satışının” yasaklamalarını istediği belirtildi.