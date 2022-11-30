Fransa ve Avustralya, son 16 turuna yükseldi

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Tunus – Fransa: 1-0

Avustralya – Danimarka: 1-0

İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda oynanan 3’üncü ve son maçların ardından Fransa 6 puan ve averajla lider, Avustralya ise aynı puanla grubu 2’nci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Tunus ile Fransa, Education City Stadı’nda karşı karşıya geldi. Yeni Zelanda Futbol Federasyonu’ndan Matthew Conger’in düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Tunus, 58’inci dakikada Wahbi Khazri’nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fransa grubu 6 puan ve averajla lider, Tunus ise 4 puanla 3’üncü sırada tamamladı.

AVUSTRALYA KAZANARAK TURLADI

Grubun aynı saatte başlayan diğer karşılaşmasında ise Avustralya ile Danimarka, Al Janoub Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Cezayir Futbol Federasyonu’ndan Mustapha Ghorbal yönetti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Avustralya, 60’ıncı dakikada Mathew Leckie’nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Avustralya, Danimarka’yı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Avustralya grubu 6 puan ve averajla 2’nci, Danimarka ise 1 puanla son sırada bitirdi.

(FOTOĞRAFLI)