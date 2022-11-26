Fransa 2’de 2 yaptı

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Fransa – Danimarka: 2-1

İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Fransa, Danimarka’yı 2-1 mağlup etti.

974 Stadyumu’nda Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yönettiği karşılaşmada Fransa’ya galibiyeti getiren golleri 61’inci ve 86’ncı dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Danimarka’nın tek golü ise 68’inci dakikada Andreas Christensen’den geldi.

Bu sonuçla Fransa 2’de 2 yaparak 6 puana yükseldi ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Danimarka ise 1 puanla 3’üncü sırada kaldı.

Fransa, D Grubu’ndaki son maçında Tunus ile karşı karşıya gelecek. Danimarka’nın rakibi ise Avustralya olacak. Müsabakalar 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

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(FOTOĞRAFLI)