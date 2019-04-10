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10 Nisan 2019
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Fox TV ve Halk TV

Cafer Külahlıoğlu Cafer Külahlıoğlu

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Türkiye’nin ilk özel televizyonunun kuruluşunu ve yayıncılığını çok iyi hatırlıyorum.
Ankara’nın medya merkezi olan Rüzgârlı Sokak’ta yıllarca birlikte çalıştığım, bugünlerde de birlikte Sonsöz Gazetesini hazırladığımız meslektaşım, kardeşim Orhan Uğuroğlu 1990 yılında Star TV Ankara bürosunu kurmuştu.

10 yıl ayni binada önce ben Sonsöz’de Yazı İşleri Müdürü iken Uğuroğlu ayni katta Yeni Tanin Gazetesinde muhabirlik ve sayfa tasarımı yapıyordu.
Haldun Simavi’nin Günaydın Gazetesine transfer olunca da 10 yıl Han’da bir kat altta olmak üzere 20 yıl mesleğimizi ve dostluğumuzu aynı binada sürdürdük.
Bunları yazımın konusu olduğu için sizlerle paylaştım.

Uğuroğlu Star 1 televizyonunda öyle bir televizyon gazeteciliği yapmaya başladı ki devletin tek televizyonu olan TRT tabiri caiz ise nal topladı.

Her siyasi partiye söz hakkı veren ilkeli tarafsız yayıncılık ile Star televizyonu özellikle körfez savaşını CNN ile birlikte canlı yayınlayınca halkın en beğendiği kanal oldu.

Elbette bugünkü Star TV’yi kast etmiyorum.
Günümüze gelecek olursak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan ve mazbatası için artık saatler sayan Ekrem İmamoğlu’nun NTV – CNNTÜRK ve Haber Türk gibi haber kanallarını eleştirmesi önemli bir çıkış oldu.

Ben 31 Mart yerel seçim sonuçlarını Halk TV ve FOX TV’de izlemeye başladım ve o geceden bu yana sadece Halk TV ve FOX TV yayınlarından gerçekleri öğrenmeye devam ediyorum

46 yıldır gazeteciliğimi Ankara’da sürdürüyorum ve istikrarlı bir şekilde Sonsöz’de Yazı işleri Müdürlüğü yapıyorum.
Ve İmamoğlu’nun eleştirilerine yerden göğe kadar hak veriyorum.

Bu arada Halk TV Genel Müdürü meslektaşım Şaban Sevinç başta olmak üzere Halk TV emekçilerini de yaptıkları özgür ve özerk yayıncılıktan dolayı kutluyorum.
Şaban Sevinç, Halk TV’nin en zor günlerinde görev alması bir yana, Halk TV’nin televizyonun maddi açıdan güçlenmesinde ve yayıncılık kalitesi ile de Türkiye’nin önemli kanalları arasında yer almasında büyük emek sahibidir.

Ancak şunu da ifade edeyim ki 1 Nisan sabahı Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Oya Lale Özan Arslan ve Semra Topçu ile bir grup çalışanın işlerine son verilmesini de hiç etik bulmadığımı vurgulayayım.

Uğur Dündar gibi efsane bir televizyoncunun ayrılmasına da elbette çok üzüldüm.
Birbirinden deneyimli bu meslektaşlarımız eminim kısa sürede iş bulurlar.
Evet, basın mesleğinde bu tür acı anılar hep olmuştur ve olacaktır. Gönül isterdi ki kalpler kırılmadan, emekler takdir edilerek bu yenileme yapılsaydı.

İrfan Değirmenci ve genç meslektaşımızın Serhan Asker yönetiminde başarılı olacaklarına inanıyorum.

Genel Müdür Şaban Sevinç’in şahsında tüm HALK TV çalışanlarına özgür yayıncılık diliyor ve Türk halkının en önemli haber kaynağı olmalarından dolayı da kutluyorum.

FOX TV

Önce Halk TV’den başlamamın nedeni yerli ve milli sermayeye sahip olması, reklam gelirlerinin maalesef az olması ve kısıtlı bütçesi ile ayakta kalmasındandır.
Ancak konu demokrasiye sahip çıkmaya gelince gerek HALK TV gerekse FOX TV birbiri ile yarışmaktadır.

FOX TV’de sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ve ana haberde Fatih Portakal’ın reyting rekortmeni olmalarının önemli nedenleri vardır.
Demokrasiye sahip çıkmaları,
Tüm siyasi partilere söz hakkı vermeleri,
Halka sadece gerçekleri anlatmaları,
Objektif yorumları…
Gerek Fatih Portakalı, gerek İsmail Küçükkaya’yı gerekse Genel Koordinatör Doğan Şentürk’ü de yürekten kutluyorum…
İyi ki HALK TV ve FOX TV var…

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Cafer Külahlıoğlu
Cafer Külahlıoğluhttps://sonsoz.com.tr
1973 yılında Flaş Ankara gazetesinde gazeteciliğe başladı. Günaydın Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, İktisat ve Ticaret Gazetesinde çalıştı. 30 yılı aşkın süredir gazetemizde.

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