(Fotoğraflarla)İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı sanığı Bulgaristan’da yakalandı

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Derya EVREN / İSTANBUL,(DHA)-İSTİKLAL Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan’ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge, Bulgaristan’da kaldığı otelde yakalandı. Kapıkule Sınırkapısı’nda Bulgaristan polisinden teslim alınan PKK terör örgütü üyesi Gölge gözaltına alındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım günü meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan’ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge’nin Bulgaristan Svilengrad’ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol’undan Hazni Gölge’nin yakalanması talep edildi. Bulgaristan polisi Gölge’yi yakalayarak Kapıkule Sınırkapısı’nda Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan aranan, PKK terör örgütü üyesi Hazni Gölge gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. (DHA)

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