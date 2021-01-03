Fotoğraflar // Yenikapı’da taksimetre güncelleme kuyruğu devam ediyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık gören Hatay’ın unutulan lezzeti ‘sasiço’, şeflerin ellerinde yeniden topluma tanıtılıyor. Mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlının yanı sıra, yeni tatların keşfedildiği Hatay’da, geçmişte yapılan ama unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin topluma yeniden kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.