Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Yenikapı’da taksimetre güncelleme kuyruğu devam ediyor
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Yılbaşına saatler kala kuruyemişe yoğun talep
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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY’da, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağında vatandaşların yılbaşını evde geçirecek olması nedeniyle kuruyemişe yoğun talep var. Antakya ilçesinde yıllardır kuruyemiş satışı...
BELPA Mutfağı 1 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yanında
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA A.Ş'ye bağlı hizmet veren BELPA Mutfağı 1. yılını kutluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrılarının ardından yoğun bir çalışma örneği sergileyen BELPA Mutfağı, tam 1 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına sıcak yemek ve kahvaltı ulaştırıyor.
Yalova’da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama noktasında durdurulan ticari takside bulunan yolcudan uyuşturucu çıktı. Olay ile ilgili ticari taksi şoförü ve yolcu...
Gastronomi kenti Hatay’ın unutulan lezzeti; sasiço
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık gören Hatay’ın unutulan lezzeti ‘sasiço’, şeflerin ellerinde yeniden topluma tanıtılıyor. Mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlının yanı sıra, yeni tatların keşfedildiği Hatay’da, geçmişte yapılan ama unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin topluma yeniden kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.