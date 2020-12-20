Fotoğraflar yeniden // Büyükçekmece’de doğum günü partisine korona baskını kamerada

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17,5 SAAT SONRA İKİNCİ CANSIZ BEDENE DE ULAŞILDI İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp...
Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.Ş.'nin (29) üzerinde yapılan aramada sırtına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi. S.Ş. gözaltına alındı. İl...
‘Koronavirüs, kalp krizini tetikliyor’
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